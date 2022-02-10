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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
37' Гол
Гарсия Рауль
43' Желтая карточка
Фулкье Димитри
45'

Ход матча

37'
Гарсия Рауль
(Муньяин Икер)
1:0
43'
 
Фулкье Димитри

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
1.86
3.84
5.65
Все Коэффициенты
Новости
26
Агиррезабала
Жульен
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
20
Фулкье
Димитри
23
Мориба
Илайкс
10
Солер
Карлос
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
21
Хиль
Бриан
Атлетик Б
4-4-2
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 0.5
Муньяин Икер 2 (1) 0.5
Иньиго Мартинес 1 0.25
Беренгер Алекс 1 0.25
Весга Микель 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Маркос 2 0.33
Муса Юнус 2 0.33
Дуро Уго 1 0.17
Черышев Денис 1 0.17
Гуэдеш Гонсалу 1 0.17
Солер Карлос 1 0.17
Вальехо Ману 1 0.17
Гильямон Уго 1 0.17
Коба Куандреди 1 0.17
Рачич Урош 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Маркос Оскар 2 0
Гарсия Дани 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайя Хосе 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Рачич Урош 1 0
Макси Гомес 1 0
Муса Юнус 1 0
Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
1
25%
2
22%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
1
17%
2
18%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1
Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
1 Райо Вальекано
2 Бетис
0 Атлетик Б
0 Валенсия
Финал
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?
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
1.86
3.84
5.65
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Новости
Где смотреть матч Атлетик Б 1:0 Валенсия онлайн


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Атлетик Б
Валенсия

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