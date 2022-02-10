Первый тайм

45' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

44' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Фулкье Димитри получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Валенсия

42' Гарсия Дани не смог попасть в створ ударом издали

42' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

39' Рауль Гарсия делает скидку назад вдоль ворот

37' ГОООООЛ - Рауль Гарсия Атлетик Б забивает ударом головой

37' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Беренгер Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гиорги Мамардашвили отбил мяч на угловой после удара Уильямс Иньяки из штрафной площади.

30' Удар от ворот произведет Валенсия

30' Юри Берчиче не смог попасть в створ ударом издали

29' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Гайя Хосе наказан за толчок Рауль Гарсия

28' Солер Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Удар от ворот произведет Валенсия

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Валенсия

24' Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Валенсия

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Дьякаби Муктар нанес удар головой, но Хулен Агирресабала спокойно отбил мяч.

21' Солер Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Валенсия

14' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отличные скиллы показывает Хиль Бриан , обводя своих соперников

14' Опасность! Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

12' Дуро Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Плохо сыграл Гарсия Дани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Валенсия

9' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Корреа Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Валенсия выполняет удар от ворот.

5' Опасность! Хиль Бриан из команды Валенсия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

5' Отличные скиллы показывает Хиль Бриан , обводя своих соперников

5' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Валенсия

2' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Корреа Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Корреа Тьерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть