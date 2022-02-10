Испания: Кубок Короля 2021-2022
1:0
37' ГолГарсия Рауль
43' Желтая карточкаФулкье Димитри
45' Красная карточкаМакси Гомес
63' Желтая карточкаГарсия Дани
1:1
65' ГолДуро Уго
78' Желтая карточкаДьякаби Муктар
90' Желтая карточкаДуро Уго
Ход матча
37'
1:0
43'
45'
63'
65'
1:1
78'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
19
Дуро
Уго
21
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
-
21 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Валенсия
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|2
|0.5
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.5
|Гарсия Рауль
|1
|0.25
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|Беренгер Алекс
|1
|0.25
|Весга Микель
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.33
|Андре Маркос
|2
|0.33
|Муса Юнус
|2
|0.33
|Черышев Денис
|1
|0.17
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.17
|Солер Карлос
|1
|0.17
|Вальехо Ману
|1
|0.17
|Гильямон Уго
|1
|0.17
|Коба Куандреди
|1
|0.17
|Рачич Урош
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макси Гомес
|1
|1
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
1
20%
2
20%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
1
14%
2
17%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1
Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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