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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:1
Конец матча

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
37' Гол
Гарсия Рауль
43' Желтая карточка
Фулкье Димитри
45' Красная карточка
Макси Гомес
63' Желтая карточка
Гарсия Дани
1:1
65' Гол
Дуро Уго
78' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
90' Желтая карточка
Дуро Уго
90'+7

Ход матча

37'
Гарсия Рауль
(Муньяин Икер)
1:0
43'
 
Фулкье Димитри
45'
 
Макси Гомес
46'
Вивиан Даниэль
Йерай Альварес
 
63'
Гарсия Дани
 
65'
1:1
Дуро Уго
67'
Сансет Ойян
Гарсия Рауль
 
75'
 
Муса Юнус
Гуэдеш Гонсалу
78'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 
78'
Саррага Ойер
Гарсия Дани
 
78'
 
Дьякаби Муктар
84'
 
Лато Тони
Гайя Хосе
84'
 
Кошта Элдер
Хиль Бриан
90'
 
Дуро Уго
90'
 
Андре Маркос
Дуро Уго
90'
 
Рачич Урош
Мориба Илайкс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Новости
26
Агиррезабала
Жульен
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
20
Фулкье
Димитри
23
Мориба
Илайкс
10
Солер
Карлос
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
21
Хиль
Бриан
Атлетик Б
4-4-2
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 0.5
Муньяин Икер 2 (1) 0.5
Гарсия Рауль 1 0.25
Иньиго Мартинес 1 0.25
Беренгер Алекс 1 0.25
Весга Микель 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.33
Андре Маркос 2 0.33
Муса Юнус 2 0.33
Черышев Денис 1 0.17
Гуэдеш Гонсалу 1 0.17
Солер Карлос 1 0.17
Вальехо Ману 1 0.17
Гильямон Уго 1 0.17
Коба Куандреди 1 0.17
Рачич Урош 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 1 1
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Рачич Урош 1 0
Дуро Уго 1 0
Муса Юнус 1 0
Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
1
20%
2
20%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
1
14%
2
17%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1
Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
1 Райо Вальекано
2 Бетис
1 Атлетик Б
1 Валенсия
Финал
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б 1:1 Валенсия онлайн


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