Испания: Кубок Короля 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
71' Желтая карточкаБалью Иван
79' Желтая карточкаВиллиан Жозе
0:1
80' ГолБебе Тьягу
1:1
90' ГолИглесиас Борха
Ход матча
71'
79'
80'
0:1
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Райо Вальекано
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|4
|0.57
|Карвалью Вилльям
|2
|0.29
|Фекир Набиль
|2
|0.29
|Каналес Серхио
|2
|0.29
|Хуанми Мигель
|2
|0.29
|Лаинес Диего
|2
|0.29
|Хоакин Санчес
|2 (1)
|0.29
|Тельо Кристиан
|1
|0.14
|Бартра Марк
|1
|0.14
|Руибаль Айтор
|1
|0.14
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.14
|Виктор Руис
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|2
|0.29
|Суарес Марио
|1
|0.14
|Бебе Тьягу
|1
|0.14
|Посо Хосе
|1
|0.14
|Морено Серхио II
|1
|0.14
|Гарсия Альваро III
|1
|0.14
|Сисс Пате
|1
|0.14
|Мартин Андрес
|1
|0.14
|Трехо Оскар
|1 (1)
|0.14
|Балью Иван
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентин Оскар
|3
|0
|Трехо Оскар
|2
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Кевин Родригес
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
17
2
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
18%
1
50%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
2
12%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
15%
2
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
2
10%
0
0%
91-120
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3
Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Райо Вальекано
Исход игры
Бетис
89.8% (114)
Ничья
7.9% (10)
Райо Вальекано
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Бетис
41.7% (53)
2:0 Бетис
19.7% (25)
1:0 Бетис
17.3% (22)
3:1 Бетис
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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