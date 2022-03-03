Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Как он промахнулся? Хоакин Санчес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

95' ШАНС! Хоакин Санчес вышел один на один с голкипером...

94' Бебе Тьягу пробил со штрафного прямо в стенку

92' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

92' Г О О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Бетис легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

91' Песселья Херман из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Каналес Серхио делает скидку назад вдоль ворот

84' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Нтекья Ранди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Фекир Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Люка Зидан не удержал его в руках.

82' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Г О О О О Л - Бебе Тьягу правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

80' Матч возобновлен

79' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бебе Тьягу пробил со штрафного прямо в стенку

76' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

76' Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Матч возобновлен

71' Морено Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Балью Иван получил желтую карточку от судьи

70' Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали

69' Команда Бетис довольна результатом к этому моменту.

69' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Браво Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Райо Вальекано пробьет пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Сабали Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Бетис

54' Сисс Пате оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Виллиан Жозе пробил со штрафного прямо в стенку

50' Паласон Иси из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игрок Хуанми Мигель из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля