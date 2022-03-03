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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:1
Конец матча

Стадион:
Райо Вальекано
0'
71' Желтая карточка
Балью Иван
79' Желтая карточка
Виллиан Жозе
0:1
80' Гол
Бебе Тьягу
1:1
90' Гол
Иглесиас Борха
90'+7

Ход матча

61'
 
Нтекья Ранди
Паласон Иси
62'
 
Комесанья Санти
Сисс Пате
71'
 
Балью Иван
77'
 
Бебе Тьягу
Суарес Марио
77'
 
Силла Мамаду
Гвардиола Серхи
79'
Виллиан Жозе
 
80'
0:1
Бебе Тьягу
82'
Хоакин Санчес
Хуанми Мигель
 
86'
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
 
89'
 
Кевин Родригес
Гарсия Альваро
90'
Иглесиас Борха
1:1
90'
Гуардадо Андрес
Морено Алекс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 127
Бетис 89.8% (114)
X 7.9% (10)
Райо Вальекано 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Бетис
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Райо Вальекано

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

КК
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 4 0.57
Карвалью Вилльям 2 0.29
Фекир Набиль 2 0.29
Каналес Серхио 2 0.29
Хуанми Мигель 2 0.29
Лаинес Диего 2 0.29
Хоакин Санчес 2 (1) 0.29
Тельо Кристиан 1 0.14
Бартра Марк 1 0.14
Руибаль Айтор 1 0.14
Виллиан Жозе 1 (1) 0.14
Виктор Руис 0 0
Морено Алекс 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 2 0.29
Суарес Марио 1 0.14
Бебе Тьягу 1 0.14
Посо Хосе 1 0.14
Морено Серхио II 1 0.14
Гарсия Альваро III 1 0.14
Сисс Пате 1 0.14
Мартин Андрес 1 0.14
Трехо Оскар 1 (1) 0.14
Балью Иван 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентин Оскар 3 0
Трехо Оскар 2 0
Балью Иван 2 0
Комесанья Санти 2 0
Кевин Родригес 0 1
Суарес Марио 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Катена Алехандро 1 0
Сисс Пате 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

17
2
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
18%
1
50%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
2
12%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
15%
2
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3
Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
2 Райо Вальекано
3 Бетис
1 Атлетик Б
2 Валенсия
Финал
?
?
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Бетис 89.8% (114)
X 7.9% (10)
Райо Вальекано 2.4% (3)
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Прогнозы на матч Бетис 1:1 Райо Вальекано

Исход игры
Бетис
89.8% (114)
Ничья
7.9% (10)
Райо Вальекано
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Бетис
41.7% (53)
2:0 Бетис
19.7% (25)
1:0 Бетис
17.3% (22)
3:1 Бетис
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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