Чемпионат Европы по футзалу 2022
История личных встреч
Португалия (футзал)
Россия (футзал)
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Португалия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Афонсу
|4
|0.8
|Варела Пани
|3
|0.6
|Те Зикки
|3
|0.6
|Коэлью Бруну
|1
|0.2
|Пако Томаш
|1
|0.2
|Анжелу Мигел
|1
|0.2
|Паулета
|1
|0.2
Россия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чишкала Иван
|5
|1
|Антошкин Артём (футзал)
|5
|1
|Соколов Антон
|4
|0.8
|Милованов Иван
|2
|0.4
|Ниязов Артём
|2
|0.4
|Робиньо (футзал)
|1
|0.2
|Давыдов Даниил
|1
|0.2
|Афанасьев Андрей
|1
|0.2
|Паулиньо (футзал)
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
30%
4
57%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
3
20%
1-15
3
60%
7
47%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
4
27%
7
32%
1-15
7
47%
9
41%
16-30
4
27%
6
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
5
71%
1
20%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия (футзал)
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) 3:2 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 0:1 Португалия (футзал) - Голландия (футзал) 4:1
Сербия (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:2 Португалия (футзал) - Казахстан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Португалия (футзал) - Сербия (футзал) 4:3 Таиланд (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:4 Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) 2:2 Португалия (футзал) - Беларусь (мини-футбол) 2:1 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Азербайджан (футзал) 8:1 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 3:5 Португалия (футзал) - Румыния (мини-футбол) 4:1 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 5:2 Азербайджан (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Коста-Рика (мини-футбол) 4:0
Россия (футзал)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Украина (футзал) - Россия (футзал) 2:3 Россия (футзал) - Грузия (футзал) 3:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 5:1 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4
Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Португалия (футзал)
0 Россия (футзал)