Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат Европы по футзалу 2022

Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Россия (футзал)
 
Позже
Португалия (футзал)

История личных встреч

Россия (футзал)
Португалия (футзал)

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧЕПФ
2:3
ЧЕПФ
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Россия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чишкала Иван 5 1
Антошкин Артём (футзал) 5 1
Соколов Антон 4 0.8
Милованов Иван 2 0.4
Ниязов Артём 2 0.4
Робиньо (футзал) 1 0.2
Давыдов Даниил 1 0.2
Афанасьев Андрей 1 0.2
Паулиньо (футзал) 1 0.2
Португалия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Афонсу 4 0.8
Варела Пани 3 0.6
Те Зикки 3 0.6
Коэлью Бруну 1 0.2
Пако Томаш 1 0.2
Анжелу Мигел 1 0.2
Паулета 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

15
5
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
20%
1
20%
1-15
7
47%
3
60%
16-30
5
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
2
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
4
57%
3
30%
1-15
2
29%
4
40%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
7
32%
4
27%
1-15
9
41%
7
47%
16-30
6
27%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
5
71%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (футзал)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Украина (футзал) - Россия (футзал) 2:3 Россия (футзал) - Грузия (футзал) 3:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 5:1 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4
Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2
Португалия (футзал)
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) 3:2 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 0:1 Португалия (футзал) - Голландия (футзал) 4:1
Сербия (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:2 Португалия (футзал) - Казахстан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Португалия (футзал) - Сербия (футзал) 4:3 Таиланд (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:4 Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) 2:2 Португалия (футзал) - Беларусь (мини-футбол) 2:1 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Азербайджан (футзал) 8:1 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 3:5 Португалия (футзал) - Румыния (мини-футбол) 4:1 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 5:2 Азербайджан (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Коста-Рика (мини-футбол) 4:0
1/4 финала
3 Казахстан (футзал)
5 Украина (футзал)
3 Россия (футзал)
1 Грузия (футзал)
3 Португалия (футзал)
2 Финляндия (футзал)
5 Испания (футзал)
1 Словакия (футзал)
1/2 финала
2 Украина (футзал)
3 Россия (футзал)
3 Португалия (футзал)
2 Испания (футзал)
Финал
0 Россия (футзал)
0 Португалия (футзал)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (футзал) - Португалия (футзал) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 1 день 17 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Где смотреть матч Россия (футзал) - Португалия (футзал) онлайн


    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Россия (футзал)
    Португалия (футзал)

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     