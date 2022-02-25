Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
1:0
32' ГолГутковский Владислав
39' Желтая карточкаВольски Рафал
41' Желтая карточкаТудор Фран
50' Желтая карточкаЛагатор Душан
51' Желтая карточкаФурман Доминик
1:0
52' Не забитый пенальтиИви Лопес
55' Желтая карточкаПетрашек Томаш
2:0
59' ГолВдовяк Матеуш
85' Желтая карточкаАрак Якуб
Ход матча
32'
39'
41'
50'
51'
52'
1:0
55'
59'
2:0
85'
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
23
Лесняк
Филип
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
История личных встреч
Ракув
Висла Плоцк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|11 (4)
|0.48
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.3
|Гутковский Владислав
|6
|0.26
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.13
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.09
|Нивулис Анджей
|2
|0.09
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.09
|Папаниколау Яннис
|1
|0.04
|Лидерман Бен
|1
|0.04
|Рундич Милан
|1
|0.04
|Стургеон Фабиу
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Арсенич Зоран
|1
|0.04
|Длугош Виктор
|1
|0.04
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.04
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Сореску Деян
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|7
|0.3
|Damian Warchol
|6
|0.26
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.13
|Швох Матеуш
|3 (1)
|0.13
|Расак Дамиан
|3
|0.13
|Колар Марко
|2
|0.09
|Кривоцюк Антон
|2
|0.09
|Михальски Дамян
|1
|0.04
|Валло Кристиан
|1
|0.04
|Целеменцки Радослав
|1
|0.04
|Лагатор Душан
|1
|0.04
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрашек Томаш
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Тудор Фран
|6
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Лидерман Бен
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Арсенич Зоран
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|9
|2
|Фурман Доминик
|4
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Вольски Рафал
|5
|0
|Кривоцюк Антон
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|2
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
8%
2
12%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
6
25%
2
12%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
8
33%
3
18%
76-90
Пропущено
9
26
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
3
33%
4
15%
61-75
2
22%
7
27%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
3
19%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
41
33
13 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
3
7%
5
15%
1-15
6
15%
7
21%
16-30
4
10%
7
21%
31-45
9
22%
5
15%
46-60
8
20%
5
15%
61-75
11
27%
4
12%
76-90
Пропущено
24
32
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
13%
2
6%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
7
29%
29%
7
22%
61-75
5
21%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0
Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|22
|13
|6
|3
|45 - 17
|45
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|15.
|Висла Краков
|22
|6
|4
|12
|21 - 33
|22
|16.
|Гурник Ленчна
|22
|4
|9
|9
|21 - 38
|21
|17.
|Легия
|21
|6
|1
|14
|22 - 32
|19
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|14.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|15.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|16.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|17.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|4.
|Лех
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3