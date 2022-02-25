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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
2:0
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
32' Гол
Гутковский Владислав
39' Желтая карточка
Вольски Рафал
41' Желтая карточка
Тудор Фран
50' Желтая карточка
Лагатор Душан
51' Желтая карточка
Фурман Доминик
1:0
52' Не забитый пенальти
Иви Лопес
55' Желтая карточка
Петрашек Томаш
2:0
59' Гол
Вдовяк Матеуш
85' Желтая карточка
Арак Якуб
90'+5
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
22
Сореску
Деян
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
1
Каминьски
Кжиштоф
2
Михальски
Дамян
94
Лагатор
Душан
3
Обрадович
Милан
32
Гербовски
Фридерик
92
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
77
Томасик
Пётр
10
Вольски
Рафал
14
Швох
Матеуш
20
Секульски
Лукаш
Ракув
3-4-2-1
Висла Плоцк
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Висла Плоцк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
3:0
ЭГБ
2:1
Э
0:2
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 11 (4) 0.48
Вдовяк Матеуш 7 0.3
Гутковский Владислав 6 0.26
Цебуля Марчин 3 (1) 0.13
Тудор Фран 2 (1) 0.09
Нивулис Анджей 2 0.09
Мусёлик Себастьян 2 0.09
Папаниколау Яннис 1 0.04
Лидерман Бен 1 0.04
Рундич Милан 1 0.04
Стургеон Фабиу 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Арсенич Зоран 1 0.04
Длугош Виктор 1 0.04
Полетанович Марко 1 (1) 0.04
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Сореску Деян 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 7 0.3
Damian Warchol 6 0.26
Вольски Рафал 3 (1) 0.13
Швох Матеуш 3 (1) 0.13
Расак Дамиан 3 0.13
Колар Марко 2 0.09
Кривоцюк Антон 2 0.09
Михальски Дамян 1 0.04
Валло Кристиан 1 0.04
Целеменцки Радослав 1 0.04
Лагатор Душан 1 0.04
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрашек Томаш 7 0
Папаниколау Яннис 5 1
Тудор Фран 6 0
Нивулис Анджей 5 0
Стургеон Фабиу 2 1
Лидерман Бен 3 0
Полетанович Марко 2 0
Кун Патрик 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Арак Якуб 2 0
Арсенич Зоран 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 9 2
Фурман Доминик 4 2
Томасик Пётр 7 0
Швох Матеуш 6 0
Вольски Рафал 5 0
Кривоцюк Антон 5 0
Секульски Лукаш 4 0
Лагатор Душан 4 0
Михальски Дамян 4 0
Расак Дамиан 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Целеменцки Радослав 2 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
8%
2
12%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
6
25%
2
12%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
8
33%
3
18%
76-90

Пропущено

9
26
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
3
33%
4
15%
61-75
2
22%
7
27%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
3
19%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

41
33
13 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
3
7%
5
15%
1-15
6
15%
7
21%
16-30
4
10%
7
21%
31-45
9
22%
5
15%
46-60
8
20%
5
15%
61-75
11
27%
4
12%
76-90

Пропущено

24
32
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
13%
2
6%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
7
29%
29%
7
22%
61-75
5
21%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0
Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 22 13 6 3 45 - 17 45
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 22 6 4 12 21 - 33 22
16. Гурник Ленчна 22 4 9 9 21 - 38 21
17. Легия 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
14. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
4. Лех 11 4 4 3 17 - 14 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
Где смотреть матч Ракув 2:0 Висла Плоцк онлайн


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