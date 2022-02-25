Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
1:0
8' ГолПекхарт Томаш
35' Желтая карточкаКолли Джозеф
77' Желтая карточкаХуги Дор
1:1
79' ГолГрушковски Конрад
85' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
2:1
90' ГолВетеска Матеуш
90' Желтая карточкаФрыдрых Михал
90' Красная карточкаФрыдрых Михал
Ход матча
8'
1:0
35'
77'
79'
85'
90'
2:1
90'
90'
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
70
Сиссе
Момо
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Kacper Rosa
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
История личных встреч
Легия
Висла Краков
27 матчей
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед
37 матчей
54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.18
|Пекхарт Томаш
|4 (1)
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.14
|Ветеска Матеуш
|3
|0.14
|Эмрели Махир
|2
|0.09
|Холовня Матеуш
|1
|0.05
|Навроцкий Майк
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|1
|0.05
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.05
|Вшолек Павел
|1
|0.05
|Харатин Игорь
|1
|0.05
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.22
|Фрыдрых Михал
|4
|0.17
|Шкварка Михал
|2
|0.09
|Климент Ян
|2
|0.09
|Грушковски Конрад
|2
|0.09
|Форбс Браун
|2
|0.09
|Садлок Мацей
|1
|0.04
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.04
|Млыньски Матеуш
|1
|0.04
|Шот Давид
|1
|0.04
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|8
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|1
|Йоханссон Маттиас
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Грушковски Конрад
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Фазлагич Энис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Колли Джозеф
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
4
27%
6
27%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
20%
4
18%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
5
45%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
5
42%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
26%
3
25%
76-90
Забито
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
7
30%
3
13%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
22%
5
22%
76-90
Пропущено
34
34
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 16
3
9%
6
18%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
9
26%
5
15%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
2
6%
6
18%
61-75
8
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|22
|13
|6
|3
|45 - 17
|45
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|15.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|16.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|17.
|Гурник Ленчна
|22
|4
|9
|9
|21 - 38
|21
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|13.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|16.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|17.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|4.
|Лех
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3