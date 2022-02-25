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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
2:1
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
1:0
8' Гол
Пекхарт Томаш
35' Желтая карточка
Колли Джозеф
77' Желтая карточка
Хуги Дор
1:1
79' Гол
Грушковски Конрад
85' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
2:1
90' Гол
Ветеска Матеуш
90' Желтая карточка
Фрыдрых Михал
90' Красная карточка
Фрыдрых Михал
90'+10
31
Мишта
Цезарий
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
18
Соколовски
Патрик
16
Челхака
Юрген
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
9
Пекхарт
Томаш
39
Росолек
Мацей
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
10
Жуков
Георгий
22
Фазлагич
Энис
54
Piotr
Starzynski
77
Савич
Стефан
V
70
Сиссе
Момо
13
Ондрашек
Зденек
Легия
3-4-3
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Висла Краков

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед

37 матчей

54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
7:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
2:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
0:1
OE
1:0
OE
2:1
С
1:2
К
0:0
OE
2:1
КЛ
0:1
КЛ
1:1
OE
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.18
Пекхарт Томаш 4 (1) 0.18
Лопеш Рафаэл 3 0.14
Ветеска Матеуш 3 0.14
Эмрели Махир 2 0.09
Холовня Матеуш 1 0.05
Навроцкий Майк 1 0.05
Росолек Мацей 1 0.05
Йоханссон Маттиас 1 0.05
Вшолек Павел 1 0.05
Харатин Игорь 1 0.05
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.22
Фрыдрых Михал 4 0.17
Шкварка Михал 2 0.09
Климент Ян 2 0.09
Грушковски Конрад 2 0.09
Форбс Браун 2 0.09
Садлок Мацей 1 0.04
Жуков Георгий 1 0.04
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.04
Млыньски Матеуш 1 0.04
Шот Давид 1 0.04
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Савич Стефан V 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 8 0
Младенович Филип 5 1
Жозуэ Филипе 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Лопеш Рафаэл 3 1
Йоханссон Маттиас 4 0
Пекхарт Томаш 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Фазлагич Энис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Колли Джозеф 1 0
Кувельич Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
4
27%
6
27%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
5
45%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
5
42%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
26%
3
25%
76-90

Забито

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
7
30%
3
13%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
22%
5
22%
76-90

Пропущено

34
34
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 16
3
9%
6
18%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
9
26%
5
15%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
2
6%
6
18%
61-75
8
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 22 13 6 3 45 - 17 45
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
16. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
17. Гурник Ленчна 22 4 9 9 21 - 38 21
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
13. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
14. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
16. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
17. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
4. Лех 11 4 4 3 17 - 14 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Колли Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Легия 2:1 Висла Краков онлайн


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