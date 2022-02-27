Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Городской стадион Белостока
23' Желтая карточкаКопчински Михал
24' Красная карточкаЦэру Богдан
37' Желтая карточкаКупчак Матеуш
42' Желтая карточкаАломерович Златан
0:1
63' ГолКастаньеда Франк
1:1
65' ГолПржикрыл Томаш
Ход матча
23'
24'
37'
63'
0:1
65'
1:1
25
Цэру
Богдан
10
Черных
Фёдор
21
Пищек
Филип
16
Луиш
Мигел
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пищек ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
-
Главный тренер: Петер Новак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Ягеллония
Варта Познань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.3
|Пржикрыл Томаш
|5
|0.22
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.17
|Романчук Тарас
|3
|0.13
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.09
|Бида Бартош
|2
|0.09
|Жиро Михал
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Августин Блажей
|1
|0.04
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.04
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.22
|Гжесик Ян
|3
|0.13
|Коррин Милан
|2
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.09
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Лис Адриан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Кузимски Матеуш
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Konrad Matuszewski
|1
|0.04
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Тралка Лукаш
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|6
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Романчук Тарас
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Цэру Богдан
|2
|1
|Настич Боян
|3
|0
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Струски Кароль
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Milosz Matysik
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|6
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Кьельб Якуб
|3
|1
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Зреляк Адам
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Пропущено
12
12
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
5
50%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
32%
4
29%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
6
27%
4
29%
76-90
Забито
27
19
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
7
26%
6
32%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
6
22%
6
32%
76-90
Пропущено
34
26
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
2
6%
1
4%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
11
32%
6
23%
31-45
6
18%
7
27%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
7
21%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1
Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|1:1
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Варта Познань
|1:1
|23
|5
|9
|9
|20 - 27
|24
|14.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|15.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|1:1
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|17.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|18.
|Варта Познань
|1:1
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|1:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|11.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|1:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3