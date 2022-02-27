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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
1:1
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
23' Желтая карточка
Копчински Михал
24' Красная карточка
Цэру Богдан
37' Желтая карточка
Купчак Матеуш
42' Желтая карточка
Аломерович Златан
0:1
63' Гол
Кастаньеда Франк
1:1
65' Гол
Пржикрыл Томаш
69' Желтая карточка
Гжесик Ян
73' Желтая карточка
Струски Кароль
90'+4
33
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
25
Цэру
Богдан
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
23
Струски
Кароль
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
10
Черных
Фёдор
21
Пищек
Филип
8
Мыстковски
Пшемыслав
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
6
Тралка
Лукаш
22
Konrad
Matuszewski
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Ягеллония
3-4-2-1
Варта Познань
5-4-1

История личных встреч

Ягеллония
Варта Познань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.3
Пржикрыл Томаш 6 0.26
Черных Фёдор 4 (1) 0.17
Романчук Тарас 3 0.13
Пуэрто Исраэль 2 0.09
Бида Бартош 2 0.09
Струски Кароль 1 0.04
Жиро Михал 1 0.04
Августин Блажей 1 0.04
Мыстковски Пшемыслав 1 0.04
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Цэру Богдан 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.22
Гжесик Ян 3 0.13
Коррин Милан 2 0.09
Луиш Мигел 2 0.09
Иванов Роберт 1 0.04
Лис Адриан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Кузимски Матеуш 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Konrad Matuszewski 1 0.04
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Тралка Лукаш 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 6 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Романчук Тарас 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Струски Кароль 4 0
Цэру Богдан 2 1
Настич Боян 3 0
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Паздан Михал 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Milosz Matysik 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 6 0
Иванов Роберт 5 0
Кьельб Якуб 3 1
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Зреляк Адам 3 0
Гжесик Ян 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Копчински Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
5
50%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
32%
4
29%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
6
27%
4
29%
76-90

Забито

28
20
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
7
25%
6
30%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
6
21%
6
30%
76-90

Пропущено

35
27
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
2
6%
1
4%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
11
31%
6
22%
31-45
6
17%
7
26%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
7
20%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1
Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
2. Погонь Щецин 23 13 7 3 40 - 20 46
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 1:0 23 10 9 4 31 - 21 39
5. Лехия Гданьск 0:1 23 11 6 6 36 - 26 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 23 8 7 8 28 - 31 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 23 7 8 8 28 - 35 29
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Варта Познань 23 5 9 9 20 - 27 24
14. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
15. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 0:1 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 1:0 12 6 5 1 17 - 10 23
7. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
16. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
17. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 1:0 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 0:1 12 3 4 5 16 - 18 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
11. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
Где смотреть матч Ягеллония 1:1 Варта Познань онлайн


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