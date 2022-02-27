Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
0:0
33' Не забитый пенальтиАнгельски Кароль
1:0
33' ГолАнгельски Кароль
34' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
2:0
69' ПенальтиАнгельски Кароль
Ход матча
33'
0:0
33'
1:0
34'
69'
2:0
76'
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
99
Рондон
Марио
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Радомьяк Радом
Лехия Гданьск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|11 (7)
|0.48
|Мауридес Жуниор
|5
|0.22
|Леандро
|4
|0.17
|Абрамович Давид
|2
|0.09
|Машаду Луиш
|2
|0.09
|Бранко Рафаэл
|2
|0.09
|Радецки Матеуш
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Богуш Артур
|1
|0.04
|Dominik Sokol
|1
|0.04
|Tiago Matos
|1
|0.04
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.3
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.26
|Дурмуш Илкай
|4
|0.17
|Терраццино Марко
|4
|0.17
|Гаёс Мацей
|3
|0.13
|Кубицки Ярослав
|2
|0.09
|Жуковски Матеуш
|2
|0.09
|Конрадо
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Kacper Sezonienko
|1
|0.04
|Налепа Михал
|1
|0.04
|Калузиньски Якуб
|1
|0.04
|Filip Koperski
|1
|0.04
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Леандро
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|2
|0
|Thabo Cele
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|7
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|5
|0
|Конрадо
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
3
17%
5
33%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
20%
3
15%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
30%
4
20%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
15%
3
16%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
7
37%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
31
34
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
10%
3
9%
1-15
8
26%
4
12%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
7
23%
9
26%
76-90
Пропущено
22
29
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
4
18%
4
14%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
1
5%
8
28%
61-75
4
18%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Радомьяк Радом
|23
|10
|9
|4
|32 - 21
|39
|5.
|Лехия Гданьск
|23
|11
|6
|6
|36 - 27
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Шлёнск
|0:0
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|0:0
|23
|7
|3
|13
|25 - 42
|24
|14.
|Варта Познань
|23
|5
|9
|9
|20 - 27
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|0:0
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Шлёнск
|0:0
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|15.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Шлёнск
|0:0
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|11.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Заглембе Любин
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3