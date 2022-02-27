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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
2:0
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Ангельски Кароль
1:0
33' Гол
Ангельски Кароль
34' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
2:0
69' Пенальти
Ангельски Кароль
90'+5
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
99
Рондон
Марио
12
Куцяк
Душан
72
Filip
Koperski
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
76
Клеменс
Кристиан
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
Радомьяк Радом
4-4-2
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Лехия Гданьск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 11 (7) 0.48
Мауридес Жуниор 5 0.22
Леандро 4 0.17
Абрамович Давид 2 0.09
Машаду Луиш 2 0.09
Бранко Рафаэл 2 0.09
Радецки Матеуш 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Богуш Артур 1 0.04
Dominik Sokol 1 0.04
Tiago Matos 1 0.04
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.3
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.26
Дурмуш Илкай 4 0.17
Терраццино Марко 4 0.17
Гаёс Мацей 3 0.13
Кубицки Ярослав 2 0.09
Жуковски Матеуш 2 0.09
Конрадо 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Kacper Sezonienko 1 0.04
Налепа Михал 1 0.04
Калузиньски Якуб 1 0.04
Filip Koperski 1 0.04
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Машаду Луиш 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Леандро 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 7 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 5 0
Конрадо 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Куцяк Душан 2 0
Зволински Лукаш 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Терраццино Марко 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
3
17%
5
33%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
20%
3
15%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
30%
4
20%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
15%
3
16%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
7
37%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

31
34
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
10%
3
9%
1-15
8
26%
4
12%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
7
23%
9
26%
76-90

Пропущено

22
29
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
4
18%
4
14%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
1
5%
8
28%
61-75
4
18%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
2. Погонь Щецин 23 13 7 3 40 - 20 46
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 23 10 9 4 32 - 21 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 23 8 7 8 28 - 31 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 23 7 8 8 28 - 35 29
12. Шлёнск 0:0 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 0:0 23 7 3 13 25 - 42 24
14. Варта Познань 23 5 9 9 20 - 27 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 0:0 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Шлёнск 0:0 11 3 5 3 13 - 14 14
15. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
16. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
17. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Шлёнск 0:0 12 3 3 6 19 - 22 12
11. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 0:0 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Цихоцки Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ангельски Кароль бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ангельски Кароль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 2:0 Лехия Гданьск онлайн


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