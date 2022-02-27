Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
39' Желтая карточкаБалич Саша
Ход матча
14
Голла
Войцех
17
Шиш
Патрик
33
Koki
Hinokio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
33 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Шлёнск
Заглембе Любин
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.39
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.22
|Лыщаш Адриан
|5
|0.22
|Прашелик Матеуш
|4
|0.17
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.09
|Штиглец Дино
|1
|0.04
|Маковски Рафал
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|1
|0.04
|Вердаска Диогу
|1
|0.04
|Цилла Марсель
|1
|0.04
|Шварц Петр
|1
|0.04
|Левкот Шимон
|1
|0.04
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|6
|0.26
|Даниэл Эрик
|2
|0.09
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.09
|Живец Саша
|2
|0.09
|Заиц Томаш
|2
|0.09
|Долежал Мартин
|2
|0.09
|Пореба Лукаш
|1
|0.04
|Башкиров Евгений
|1
|0.04
|Зубровски Якуб
|1
|0.04
|Lukasz Lakomy
|1
|0.04
|Шимич Лоренцо
|1
|0.04
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.04
|Крук Камиль
|1
|0.04
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Голла Войцех
|3
|0
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Балич Саша
|4
|1
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шиш Патрик
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Пропущено
13
25
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
3
23%
5
20%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
4
31%
8
32%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
1
5%
7
41%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
9
43%
3
18%
76-90
Пропущено
20
17
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
10%
6
35%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
9
45%
2
12%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
2
12%
76-90
Забито
35
25
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
11%
2
8%
1-15
6
17%
3
12%
16-30
6
17%
3
12%
31-45
2
6%
8
32%
46-60
3
9%
5
20%
61-75
14
40%
4
16%
76-90
Пропущено
33
42
11 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
2
6%
9
21%
1-15
7
21%
7
17%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
11
33%
7
17%
46-60
4
12%
3
7%
61-75
7
21%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2
Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1
Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Радомьяк Радом
|23
|10
|9
|4
|32 - 21
|39
|5.
|Лехия Гданьск
|23
|11
|6
|6
|36 - 27
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|23
|7
|3
|13
|25 - 42
|24
|14.
|Варта Познань
|23
|5
|9
|9
|20 - 27
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|15.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|11.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3