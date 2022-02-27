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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:0
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
39' Желтая карточка
Балич Саша
90'+4
22
Шромник
Михал
2
Вердаска
Диогу
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
19
Янасик
Патрик
29
Мончиньски
Кжиштоф
8
Ольсен
Патрик
10
Ястржембски
Деннис
7
Пих
Роберт
5
Собота
Вальдемар
9
Экспозито
Эрик
89
Биззад
Каспер
26
Ходына
Кацпер
2
Копац
Бартош
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
33
Koki
Hinokio
99
Lukasz
Lakomy
9
Даниэл
Эрик
15
Долежал
Мартин
Шлёнск
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

История личных встреч

Шлёнск
Заглембе Любин

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
4:4
Э
2:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:5
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.39
Пих Роберт 5 (3) 0.22
Лыщаш Адриан 5 0.22
Прашелик Матеуш 4 0.17
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.09
Штиглец Дино 1 0.04
Маковски Рафал 1 0.04
Гарсия Виктор III 1 0.04
Вердаска Диогу 1 0.04
Цилла Марсель 1 0.04
Шварц Петр 1 0.04
Левкот Шимон 1 0.04
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 6 0.26
Даниэл Эрик 2 0.09
Стажиньски Филип 2 (1) 0.09
Живец Саша 2 0.09
Заиц Томаш 2 0.09
Долежал Мартин 2 0.09
Пореба Лукаш 1 0.04
Башкиров Евгений 1 0.04
Зубровски Якуб 1 0.04
Lukasz Lakomy 1 0.04
Шимич Лоренцо 1 0.04
Бартолевски Матеуш 1 0.04
Крук Камиль 1 0.04
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Голла Войцех 3 0
Вердаска Диогу 3 0
Тамаш Марк 1 1
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Маковски Рафал 2 0
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 8 0
Пантич Александар 3 2
Балич Саша 4 1
Бартолевски Матеуш 5 0
Зубровски Якуб 4 0
Ходына Кацпер 4 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шиш Патрик 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Пропущено

13
25
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
3
23%
5
20%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
4
31%
8
32%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
1
5%
7
41%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
9
43%
3
18%
76-90

Пропущено

20
17
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
10%
6
35%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
9
45%
2
12%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
2
12%
76-90

Забито

35
25
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
11%
2
8%
1-15
6
17%
3
12%
16-30
6
17%
3
12%
31-45
2
6%
8
32%
46-60
3
9%
5
20%
61-75
14
40%
4
16%
76-90

Пропущено

33
42
11 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
2
6%
9
21%
1-15
7
21%
7
17%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
11
33%
7
17%
46-60
4
12%
3
7%
61-75
7
21%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2
Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1
Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
2. Погонь Щецин 23 13 7 3 40 - 20 46
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 23 10 9 4 32 - 21 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 23 8 7 8 28 - 31 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 23 7 8 8 28 - 35 29
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 23 7 3 13 25 - 42 24
14. Варта Познань 23 5 9 9 20 - 27 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
15. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
16. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
17. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
11. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Балич Саша получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шлёнск 0:0 Заглембе Любин онлайн


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