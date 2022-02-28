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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
28' Желтая карточка
Adam Radwanski
32' Желтая карточка
Грабовски Марцин
36'

Ход матча

28'
 
Adam Radwanski
32'
 
Грабовски Марцин
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.94
3.50
4.79
Все Коэффициенты
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
85
Яблонски
Давид
25
Какабадзе
Отар
8
Хебо
Матиас
4
Ханка
Серджу
3
Сиплак
Михал
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
35
Павлюченко
Павел
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
17
Гибш
Матей
10
Adam
Radwanski
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
3
Грабовски
Марцин
11
Мешанович
Мурис
14
Коцыля
Давид
Краковия
3-4-2-1
Брук-Бет Термалица
4-4-2

История личных встреч

Краковия
Брук-Бет Термалица

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:2
ТМС
3:1
К
2:0
Э
4:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.35
Рыпэ Корнел 3 0.13
Какабадзе Отар 3 0.13
Ракочи Михал 3 0.13
Мишор Якуб 2 0.09
Ханка Серджу 2 0.09
Пищек Филип 2 0.09
Родин Матай 2 0.09
Альварес Маркос 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Балай Филип 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.36
Мешанович Мурис 4 0.18
Adam Radwanski 2 0.09
Kacper Spiewak 2 0.09
Стефаник Самуэль 1 0.05
Mateusz Grzybek 1 0.05
Patryk Czarnowski 1 0.05
Nemanja Tekijaski 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.05
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 6 0
Ханка Серджу 4 1
Лосаж Флорьян 5 0
Родин Матай 5 0
Сиплак Михал 4 0
Лусюш Сильвестер 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Хебо Матиас 2 0
Karol Knap 2 0
Роша Луиш 1 0
Ривалдиньо 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Mateusz Grzybek 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Путивцев Артём 3 0
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Adam Radwanski 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Sebastian Bonecki 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Домгени Давид 1 0
Грабовски Марцин 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
7
41%
1
14%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
5
28%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
13%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
7
37%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Забито

28
23
7 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
1
4%
3
13%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
7
30%
31-45
5
18%
5
22%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
9
32%
4
17%
76-90

Пропущено

31
37
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
6
16%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
5
16%
12
32%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
7
23%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1
Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
2. Погонь Щецин 23 13 7 3 40 - 20 46
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 23 10 9 4 32 - 21 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Краковия 0:0 23 8 8 7 30 - 29 32
8. Сталь Мелец 23 8 7 8 28 - 31 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 23 7 8 8 28 - 35 29
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 23 7 3 13 25 - 42 24
14. Варта Познань 23 5 9 9 20 - 27 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 0:0 22 3 8 11 22 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Краковия 0:0 12 5 4 3 18 - 15 19
9. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
15. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
16. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
17. Брук-Бет Термалица 0:0 11 3 4 4 16 - 19 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 0:0 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
11. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 0:0 11 0 4 7 6 - 19 4
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Грабовски Марцин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Adam Radwanski получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.94
3.50
4.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:0 Брук-Бет Термалица онлайн


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Краковия
Брук-Бет Термалица

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