Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
28' Желтая карточкаAdam Radwanski
32' Желтая карточкаГрабовски Марцин
Ход матча
28'
32'
88
Родин
Матай
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
14
Коцыля
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Коцыля ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Veton Tusha
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Краковия
Брук-Бет Термалица
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.35
|Рыпэ Корнел
|3
|0.13
|Какабадзе Отар
|3
|0.13
|Ракочи Михал
|3
|0.13
|Мишор Якуб
|2
|0.09
|Ханка Серджу
|2
|0.09
|Пищек Филип
|2
|0.09
|Родин Матай
|2
|0.09
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.36
|Мешанович Мурис
|4
|0.18
|Adam Radwanski
|2
|0.09
|Kacper Spiewak
|2
|0.09
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|1
|0.05
|Patryk Czarnowski
|1
|0.05
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.05
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Родин Матай
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Путивцев Артём
|3
|0
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Sebastian Bonecki
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Грабовски Марцин
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
7
41%
1
14%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
5
28%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
13%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
7
37%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Забито
28
23
7 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
1
4%
3
13%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
7
30%
31-45
5
18%
5
22%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
9
32%
4
17%
76-90
Пропущено
31
37
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
6
16%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
5
16%
12
32%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
7
23%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1
Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Радомьяк Радом
|23
|10
|9
|4
|32 - 21
|39
|5.
|Лехия Гданьск
|23
|11
|6
|6
|36 - 27
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Краковия
|0:0
|23
|8
|8
|7
|30 - 29
|32
|8.
|Сталь Мелец
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|23
|7
|3
|13
|25 - 42
|24
|14.
|Варта Познань
|23
|5
|9
|9
|20 - 27
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|22
|3
|8
|11
|22 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Краковия
|0:0
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|15.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|11.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|11
|0
|4
|7
|6 - 19
|4
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4