Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
28' Желтая карточкаAdam Radwanski
32' Желтая карточкаГрабовски Марцин
0:1
39' ГолМешанович Мурис
41' Желтая карточкаЯблонски Давид
0:2
42' ГолМешанович Мурис
1:2
48' ГолЛосаж Флорьян
52' Желтая карточкаПутивцев Артём
84' Желтая карточкаBartlomiej Kukulowicz
Ход матча
28'
32'
39'
41'
42'
0:2
48'
1:2
52'
88
Родин
Матай
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
14
Коцыля
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Коцыля ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Veton Tusha
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Краковия
Брук-Бет Термалица
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.35
|Рыпэ Корнел
|3
|0.13
|Какабадзе Отар
|3
|0.13
|Ракочи Михал
|3
|0.13
|Мишор Якуб
|2
|0.09
|Ханка Серджу
|2
|0.09
|Родин Матай
|2
|0.09
|Пищек Филип
|2
|0.09
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.36
|Мешанович Мурис
|6
|0.27
|Adam Radwanski
|2
|0.09
|Kacper Spiewak
|2
|0.09
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|1
|0.05
|Patryk Czarnowski
|1
|0.05
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.05
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Родин Матай
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Путивцев Артём
|4
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Sebastian Bonecki
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
6%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
7
39%
1
11%
76-90
Пропущено
18
19
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
26%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
13%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
7
37%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Забито
29
25
7 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
1
3%
3
12%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
9
36%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
7
24%
3
12%
61-75
9
31%
4
16%
76-90
Пропущено
33
38
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
4
12%
4
11%
1-15
6
18%
6
16%
16-30
8
24%
3
8%
31-45
5
15%
13
34%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
7
21%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1
Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Радомьяк Радом
|23
|10
|9
|4
|32 - 21
|39
|5.
|Лехия Гданьск
|23
|11
|6
|6
|36 - 27
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|8.
|Краковия
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|23
|7
|3
|13
|25 - 42
|24
|14.
|Варта Познань
|23
|5
|9
|9
|20 - 27
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|22
|4
|7
|11
|24 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|15.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|11.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4