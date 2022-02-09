Пока это типичный неудачный матч для Антона Заболотного.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Антон Заболотный! А вот Заболотный и опровергает предыдущий тезис! Ряд нереализованных моментов разозлил Антона, и он забил со второго этажа в правый угол после подачи справа же от Бруно Фукса.

Датская команда пытается ответить чем-нибудь интересным до свистка на перерыв.

Корлу подхватил мяч после невнятной скидки Мухина и метров с 17 послал снаряд рядом с левой штангой.

41' Обляков сделал закидушку на одинокого Заболотного. Тот опять пробил во вратаря, и снова был офсайд.

40' Теперь настал черёд позиционной атаки "Люнгбю".

39' Заболотный добил мяч в руки Ибсена, но всё равно Антон находился в офсайде.

38' Хесус Медина примерно с линии штрафной после выката слева от Облякова отправил мяч в перекладину!

37' Обляков пальнул через себя где-то метров с 16 - немножко выше створа.

36' Медина коротко отдал пас Фернандесу, а защитники "Люнгбю" позаботились о том, чтобы мяч ушёл на угловой.

35' Коструп прицелился и выстрелил с полкруга - Акинфеев мяч забрал.

34' Удар Магнуссона с линии штрафной остановлен блокировкой.

33' Откровенно говоря, "армейцы" пропустили "вратарский" гол.

32' Зафиксирован фол Заболотного в борьбе с голкипером Ибсеном.

31' ГОЛ. 1:1. Адам Сёренсен отличился.

С левого фланга с острого угла он отправил мяч в дальний угол через центр створа. Что делал Акинфеев, непонятно.

30' Зайнутдинов отобрал мяч около чужой штрафной, и Заболотный метров с 17 пробил в ближний угол в руки голкиперу.

29' Недопонимание в атаке у "армейцев" - Заболотный не собирался бежать на левый фланг, куда последовала низовая проникающая передача.

28' Кроне в центре поля отправил на газон Язиджи и сорвал контратаку ЦСКА.

28' Заболотный головой выбил подачу соперника справа с корнера.

27' Естественно, датской команде не понравилось, что она пропустила. Гости сразу пошли вперёд и получили право на угловой.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Иван Обляков!

Зайнутдинов здорово забросил вперёд по центру, и Обляков чётко решил выход один на один с Ибсеном.

25' Зайнутдинов толкнул оппонента в центре поля - судья всё видел.

24' Фукс забросил справа в центр на Язиджи - тот почти с линии штрафной запустил снаряд выше перекладины.

23' Мухин на правом фланге активно вступил в игру с футболистом соперника, который затем увлёк на газон Язиджи.

23' Только в нападении эффективности "армейцам" явно не хватает - моменты не создаются.

22' Сейчас "красно-синие" играют скорее первым номером.

21' Фукс забросил вперёд по правому флангу Фернандесу, а после навеса Марио в центр штрафной не удался толковый выстрел Облякову.

20' Заболотный долго думал, что ему делать возле чужой штрафной, и додумался до того, что мяча его лишили.

19' Коструп нанёс удар и со штрафного - значительно выше цели.

18' Мухин сфолил недалеко от своей штрафной.

18' Коструп пальнул из-за пределов штрафной, и мяч был быстро остановлен ногой Фернандеса.

17' Прострел справа от Заболотного прерван защитной линией "Люнгбю".

16' Коструп скинул головой Ибсену длинную "армейскую" передачу, предназначавшуюся Фернандесу.

15' Зайнутдинов нарушил правила в отборе в середине поля.

14' Ибсен вышел из ворот и выбил длинный мяч в аут.

13' Уже нельзя сказать, что ЦСКА всё время обороняется. "Армейцы" добавили активности в своих действиях.

12' Язиджи сделал неточный короткий пас на ход Заболотному - мяч достался вратарю соперника.

11' Медина откликнулся на заброс в центральную зону, но первым на мяче оказался Ибсен.

10' "Люнгбю" провёл контратаку после перехвата, но не заработал даже углового.

9' Язиджи навесил с корнера с левого края на ближнюю штангу, и Бийол головой направил мяч рядом с дальним углом.

8' Москвичи поатаковали левым флангом, Зайнутдинов попытался прострелить, и мяч ушёл на угловой.

7' В центре поля контролирует мяч "Люнгбю", выход из обороны не получается у ЦСКА.

6' Датчане вскрыли левый фланг обороны "армейцев" и заработали угловой.

5' "Люнгбю" больше держит мяч, а "красно-синие" отрабатывают позиционную оборону.

4' Соренсен навесил с левого края за лицевую, Акинфееву не пришлось ловить мяч.

3' Ранее на зимних сборах ЦСКА уже играл с клубом из Дании - команда Алексея Березуцкого одолела "Виборг" со счётом 3:2.

2' Фернандес на правом фланге отдал назад Фуксу, а тот навесил на Заболотного в офсайд.

2' Датская команда упустила мяч за боковую, увеличив скорость пасов в центре поля.

1' "Армейцы" во всём белом, а у игроков "Люнгбю" синие футболки и бутсы.