2:1
Перерыв
1:0
25' ГолОбляков Иван
1:1
31' ГолСёренсен Адам
2:1
43' ГолЗаболотный Антон
Ход матча
25'
1:0
31'
1:1
43'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
98 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Защитник
-
Главный тренер: Carit Falch
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Люнгбю 0:0 Одд - Люнгбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Кёге - Люнгбю 3:3
Люнгбю - Яммербугт 3:0 Люнгбю - Венсюссель 1:0 Видовре - Люнгбю 1:0 Венсюссель - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Хельсингёр 0:0 Хорсенс - Люнгбю 0:1 Люнгбю - Хобро 1:1 Фредерисия - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Видовре 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Люнгбю - Кёге 1:1 Таарнбю - Люнгбю 1:5 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хельсингёр - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Фремад Амагер 4:2 Хобро - Люнгбю 1:4
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 2:1 Люнгбю
Исход игры
ЦСКА Москва
89.7% (35)
Ничья
5.1% (2)
Люнгбю
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (19)
Меньше
36.67% (11)
Обе команды забьют
Да
63.33% (19)
Нет
36.67% (11)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41% (16)
1:0 ЦСКА Москва
15.4% (6)
2:0 ЦСКА Москва
7.7% (3)
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