Олимпиада 2022
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ЦСКА Москва
2:1
Перерыв
Люнгбю
ЦСКА Москва
Люнгбю

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Люнгбю 0:0 Одд - Люнгбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Кёге - Люнгбю 3:3
Люнгбю - Яммербугт 3:0 Люнгбю - Венсюссель 1:0 Видовре - Люнгбю 1:0 Венсюссель - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Хельсингёр 0:0 Хорсенс - Люнгбю 0:1 Люнгбю - Хобро 1:1 Фредерисия - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Видовре 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Люнгбю - Кёге 1:1 Таарнбю - Люнгбю 1:5 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хельсингёр - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Фремад Амагер 4:2 Хобро - Люнгбю 1:4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. "Армейцы" ведут 2:1.
  • 45'
    Корлу подхватил мяч после невнятной скидки Мухина и метров с 17 послал снаряд рядом с левой штангой.
  • 44'
    Датская команда пытается ответить чем-нибудь интересным до свистка на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Антон Заболотный!
    А вот Заболотный и опровергает предыдущий тезис! Ряд нереализованных моментов разозлил Антона, и он забил со второго этажа в правый угол после подачи справа же от Бруно Фукса.
  • 42'
    Пока это типичный неудачный матч для Антона Заболотного.
  • Офсайд
    41'
    Обляков сделал закидушку на одинокого Заболотного. Тот опять пробил во вратаря, и снова был офсайд.
  • 40'
    Теперь настал черёд позиционной атаки "Люнгбю".
  • Офсайд
    39'
    Заболотный добил мяч в руки Ибсена, но всё равно Антон находился в офсайде.
  • Штанга
    38'
    Хесус Медина примерно с линии штрафной после выката слева от Облякова отправил мяч в перекладину!
  • 37'
    Обляков пальнул через себя где-то метров с 16 - немножко выше створа.
  • Угловой
    36'
    Медина коротко отдал пас Фернандесу, а защитники "Люнгбю" позаботились о том, чтобы мяч ушёл на угловой.
  • 35'
    Коструп прицелился и выстрелил с полкруга - Акинфеев мяч забрал.
  • 34'
    Удар Магнуссона с линии штрафной остановлен блокировкой.
  • 33'
    Откровенно говоря, "армейцы" пропустили "вратарский" гол.
  • Фол, нарушение
    32'
    Зафиксирован фол Заболотного в борьбе с голкипером Ибсеном.
  • Описание гола
    31'
    ГОЛ. 1:1. Адам Сёренсен отличился. 
    С левого фланга с острого угла он отправил мяч в дальний угол через центр створа. Что делал Акинфеев, непонятно.
  • 30'
    Зайнутдинов отобрал мяч около чужой штрафной, и Заболотный метров с 17 пробил в ближний угол в руки голкиперу.
  • 29'
    Недопонимание в атаке у "армейцев" - Заболотный не собирался бежать на левый фланг, куда последовала низовая проникающая передача.
  • Фол, нарушение
    28'
    Кроне в центре поля отправил на газон Язиджи и сорвал контратаку ЦСКА.
  • 28'
    Заболотный головой выбил подачу соперника справа с корнера.
  • Угловой
    27'
    Естественно, датской команде не понравилось, что она пропустила. Гости сразу пошли вперёд и получили право на угловой.
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Иван Обляков!
    Зайнутдинов здорово забросил вперёд по центру, и Обляков чётко решил выход один на один с Ибсеном.
  • Фол, нарушение
    25'
    Зайнутдинов толкнул оппонента в центре поля - судья всё видел.
  • 24'
    Фукс забросил справа в центр на Язиджи - тот почти с линии штрафной запустил снаряд выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    23'
    Мухин на правом фланге активно вступил в игру с футболистом соперника, который затем увлёк на газон Язиджи.
  • 23'
    Только в нападении эффективности "армейцам" явно не хватает - моменты не создаются.
  • 22'
    Сейчас "красно-синие" играют скорее первым номером.
  • 21'
    Фукс забросил вперёд по правому флангу Фернандесу, а после навеса Марио в центр штрафной не удался толковый выстрел Облякову.
  • 20'
    Заболотный долго думал, что ему делать возле чужой штрафной, и додумался до того, что мяча его лишили.
  • 19'
    Коструп нанёс удар и со штрафного - значительно выше цели.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мухин сфолил недалеко от своей штрафной.
  • 18'
    Коструп пальнул из-за пределов штрафной, и мяч был быстро остановлен ногой Фернандеса.
  • 17'
    Прострел справа от Заболотного прерван защитной линией "Люнгбю".
  • 16'
    Коструп скинул головой Ибсену длинную "армейскую" передачу, предназначавшуюся Фернандесу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Зайнутдинов нарушил правила в отборе в середине поля.
  • 14'
    Ибсен вышел из ворот и выбил длинный мяч в аут.
  • 13'
    Уже нельзя сказать, что ЦСКА всё время обороняется. "Армейцы" добавили активности в своих действиях.
  • 12'
    Язиджи сделал неточный короткий пас на ход Заболотному - мяч достался вратарю соперника.
  • 11'
    Медина откликнулся на заброс в центральную зону, но первым на мяче оказался Ибсен.
  • 10'
    "Люнгбю" провёл контратаку после перехвата, но не заработал даже углового.
  • Опасный момент
    9'
    Язиджи навесил с корнера с левого края на ближнюю штангу, и Бийол головой направил мяч рядом с дальним углом.
  • Угловой
    8'
    Москвичи поатаковали левым флангом, Зайнутдинов попытался прострелить, и мяч ушёл на угловой.
  • 7'
    В центре поля контролирует мяч "Люнгбю", выход из обороны не получается у ЦСКА.
  • Угловой
    6'
    Датчане вскрыли левый фланг обороны "армейцев" и заработали угловой.
  • 5'
    "Люнгбю" больше держит мяч, а "красно-синие" отрабатывают позиционную оборону.
  • 4'
    Соренсен навесил с левого края за лицевую, Акинфееву не пришлось ловить мяч.
  • 3'
    Ранее на зимних сборах ЦСКА уже играл с клубом из Дании - команда Алексея Березуцкого одолела "Виборг" со счётом 3:2.
  • Офсайд
    2'
    Фернандес на правом фланге отдал назад Фуксу, а тот навесил на Заболотного в офсайд.
  • 2'
    Датская команда упустила мяч за боковую, увеличив скорость пасов в центре поля.
  • 1'
    "Армейцы" во всём белом, а у игроков "Люнгбю" синие футболки и бутсы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый день всем тем, кто следит за товарищескими футбольными матчами даже в период Зимних Олимпийских игр! В контрольной встрече в испанском Кампоаморе московский ЦСКА сыграет с датским "Люнгбю". Текстовую онлайн-трансляцию этого клубного спарринга на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 35
ЦСКА Москва 88.6% (31)
X 5.7% (2)
Люнгбю 5.7% (2)
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Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Люнгбю
1.48
4.70
6.60
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 2:1 Люнгбю онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 2:1 Люнгбю

Исход игры
ЦСКА Москва
89.7% (35)
Ничья
5.1% (2)
Люнгбю
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (19)
Меньше
36.67% (11)
Обе команды забьют
Да
63.33% (19)
Нет
36.67% (11)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41% (16)
1:0 ЦСКА Москва
15.4% (6)
2:0 ЦСКА Москва
7.7% (3)
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Люнгбю

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