ЦСКА Москва

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Добрый день всем тем, кто следит за товарищескими футбольными матчами даже в период Зимних Олимпийских игр! В контрольной встрече в испанском Кампоаморе московский ЦСКА сыграет с датским "Люнгбю". Текстовую онлайн-трансляцию этого клубного спарринга на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.