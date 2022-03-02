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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Лутон Таун
2:1
Перерыв

Стадион:
Челси
0'
1:0
2' Гол
Бурк Рис
1:1
27' Гол
Ньигес Сауль
2:1
40' Гол
Корник Харри

Ход матча

2'
Бурк Рис
(Берри Люк)
1:0
14'
Истед Гарри
Стир Джед
 
27'
1:1
Ньигес Сауль
(Вернер Тимо)
40'
Корник Харри
(Гомес Карлос Мендес)
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 122
Лутон Таун 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Челси 96.7% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Челси
9.90
5.30
1.60
Все Коэффициенты
Новости
25
Стир
Джед
15
Локьер
Том
32
Ошо
Гэбриэл
16
Бурк
Рис
20
Киосо
Петер
14
Гомес
Карлос
Мендес
29
Бэлл
Амари
8
Берри
Люк
3
Поттс
Даниэль
7
Корник
Харри
26
Мускве
Адмирал
1
Аррисабалага
Кепа
2
Рюдигер
Антонио
12
Лофтус-Чик
Рубен
31
Сарр
Маланг
20
Хадсон-Одои
Каллум
5
Жоржиньо
II
17
Ньигес
Сауль
23
Кенеди
Роберт
19
Маунт
Мэйсон
9
Лукаку
Ромелу
11
Вернер
Тимо
Лутон Таун
3-5-2
Челси
3-4-3

История личных встреч

Лутон Таун
Челси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурк Рис 2 0.67
Джером Кэмерон 1 0.33
Берри Люк 1 0.33
Корник Харри 1 0.33
Гомес Карлос Мендес 1 0.33
Нейсмит Кэл 1 0.33
Мускве Адмирал 1 0.33
Адебайо Элайджа 1 0.33
Торп Эллиот 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 1 0.33
Аспиликуэта Сесар 1 0.33
Лукаку Ромелу 1 0.33
Алонсо Маркос 1 0.33
Ньигес Сауль 1 0.33
Кристенсен Андреас 1 0.33
Хадсон-Одои Каллум 1 0.33
Зиеш Хаким 1 (1) 0.33
Маунт Мэйсон 0 0
Хаверц Кай 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оньединма Фред 1 0
Киосо Петер 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0
Лутон Таун - Барнсли 2:1 Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 0:3 Суонси - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Блэкберн 0:0 Лутон Таун - Бристоль Сити 2:1 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Рединг - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Лутон Таун - Харрогейт 4:0 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Блэкпул - Лутон Таун 0:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лутон Таун" - 2:1.
  • Угловой
    45'
    Подачу Кенеди от углового флага перехватил Киосо на ближней штанге.
  • 45'
    Прострел Ньигеса слева к воротам заблокировал Бурк.
  • 45'
    Поттс на фланге столкнулся с Вернером. Тимо после этого решил немного полежать на газоне.
  • 45'
    Мускве по центру рванул в штрафную площадь столичной команды, но Рюдигер аккуратно отобрал у него мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавил Бэнкс в первом тайме.
  • 45'
    Дальний удар Рюдигера справа пришёлся в Локьера.
  • Офсайд
    44'
    Гомес на правом фланге оказался в офсайде.
  • 43'
    Киосо с Кенеди потолкались у бровки. Бэнкс ограничился беседой с игроками.
  • 42'
    Мускве слева с линии штрафной площади низом пробил в дальний угол. Аррисабалага распластался на газоне и забрал мяч в руки.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    КОРНИК!!! Корник по центру убежал один на один с голкипером и ударом в правый угол переиграл Аррисабалагу.
  • Фол, нарушение
    40'
    Киосо на правом фланге атаки нарушил правила.
  • 39'
    Маунт справа в штрафной площади не смог обыграть двух соперников.
  • 39'
    Постепенно инициатива перешла к гостям. "Челси" стал больше контролировать мяч и чаще атаковать.
  • Угловой
    38'
    Маунт от углового флага навесил к ближней штанге низко, и Лофтус-Чик не попал по мячу ногой.
  • Опасный момент
    37'
    Маунт справа выкатил мяч на Лукаку, чей удар с линии штрафной площади в правый угол Истед парировал.
  • Угловой
    36'
    Маунт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Опасный момент
    35'
    Удар Кенеди слева из пределов штрафной площади под перекладину Истед отразил.
  • Угловой
    34'
    Кенеди исполнил угловой удар. Серия ударов лондонцев по воротам заблокирована соперниками.
  • Опасный момент
    33'
    Ньигес слева вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол. Истед сумел выставить ногу и отбить мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Корник в центре поля толкнул в спину Жоржиньо.
  • 30'
    "Челси" контролирует мяч на чужой половине поля.
  • 29'
    У Кенеди подача слева со штрафного получилась безадресной.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    НЬИГЕС!!! Маунт в центральном круге перехватил мяч и сделал пас вперёд на Вернера. У Тимо удар не получился, но на отскок поспел Ньигес и с двадцати метров точно пробил в правый угол.
  • 27'
    После навеса Бэлла слева Поттс головой пробил по воротам. Аррисабалага среагировал и мяч поймал.
  • Угловой
    26'
    Берри от углового флага навесил на Поттса, чей удар головой прошёлся в соперника.
  • 26'
    Удар Лукаку с двадцати метров заблокировал Мускве.
  • 25'
    Маунт справа навесил на дальнюю штангу, где Ньигес головой пробил в руки Истеду.
  • Фол, нарушение
    24'
    Корник в центре поля ударил по ногам Сарра.
  • Фол, нарушение
    23'
    Ньигес на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Киосо.
  • 22'
    Маунт в касание сделал пас на Лукаку, но Ромелу ожидал передачу в другую зону.
  • 20'
    "Лутон Таун" старается не уступать соперникам во владении мячом в первой половине тайма. Надолго ли хватил хозяев?
  • 19'
    Пас Вернера по центру на ход Лукаку получился немного неточным.
  • 18'
    Рюдигер не позволил Мускве слева прорваться в штрафную площадь "Челси".
  • 16'
    Вернер не смог подстроиться под мяч после длинного заброса вперёд от Сарра.
  • 15'
    "Лутон Таун" комбинирует у центрального круга.
  • Замена
    14'
    Замена голкипера в составе "Лутон Таун": место Джеда Стира в воротах занял Гарри Истед.
  • 12'
    На поле вынесли носилки. Стир не может самостоятельно покинуть поле.
  • Травма, повреждение
    11'
    Стир на выходе споткнулся и повредил голеностоп. Требуется выход медиков на поле.
  • 10'
    А хозяева продолжают настойчиво атаковать. Аррисабалага забрал мяч в руки после прострела слева к воротам.
  • 8'
    "Челси" пока не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.
  • Офсайд
    7'
    Навес Берри со штрафного последовал на Бурка, который делал скидку к воротам, но он сам находился в офсайде.
  • Фол, нарушение
    6'
    Жоржиньо на фланге зацепил ногу Ошо.
  • 5'
    Пас Вернера слева в центр штрафной площади соперники перехватили.
  • 4'
    После навеса Берри справа со штрафного Мускве головой пробил выше ворот.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БУРК!!! Берри от углового флага навесил на Бурка, который головой переправил мяч в дальний угол ворот. Хозяева быстро открыли счёт.
  • 2'
    "Лутон Таун" играет в красных футболках и чёрных трусах, "Челси" - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кенилуорт Роуд"!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Корник Харри бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ньигес Сауль бьет в цель!
  • 14'
    Стир Джед уходит с поля. Истед Гарри выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бурк Рис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лутон Таун 2:1 Челси онлайн


Прогнозы на матч Лутон Таун 2:1 Челси

Исход игры
Лутон Таун
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Челси
96.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
23.21% (26)
Нет
76.79% (86)
Популярный счёт
0:2 Челси
50% (61)
1:2 Челси
12.3% (15)
0:3 Челси
10.7% (13)
0:1 Челси
5.7% (7)
1:3 Челси
4.9% (6)
0:4 Челси
3.3% (4)
1:4 Челси
2.5% (3)
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Лутон Таун
Челси

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