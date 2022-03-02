Мускве по центру рванул в штрафную площадь столичной команды, но Рюдигер аккуратно отобрал у него мяч.

Поттс на фланге столкнулся с Вернером. Тимо после этого решил немного полежать на газоне.

Подачу Кенеди от углового флага перехватил Киосо на ближней штанге.

45' 5 минут добавил Бэнкс в первом тайме.

45' Дальний удар Рюдигера справа пришёлся в Локьера.

44' Гомес на правом фланге оказался в офсайде.

43' Киосо с Кенеди потолкались у бровки. Бэнкс ограничился беседой с игроками.

42' Мускве слева с линии штрафной площади низом пробил в дальний угол. Аррисабалага распластался на газоне и забрал мяч в руки.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

КОРНИК!!! Корник по центру убежал один на один с голкипером и ударом в правый угол переиграл Аррисабалагу.

40' Киосо на правом фланге атаки нарушил правила.

39' Маунт справа в штрафной площади не смог обыграть двух соперников.

39' Постепенно инициатива перешла к гостям. "Челси" стал больше контролировать мяч и чаще атаковать.

38' Маунт от углового флага навесил к ближней штанге низко, и Лофтус-Чик не попал по мячу ногой.

37' Маунт справа выкатил мяч на Лукаку, чей удар с линии штрафной площади в правый угол Истед парировал.

36' Маунт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

35' Удар Кенеди слева из пределов штрафной площади под перекладину Истед отразил.

34' Кенеди исполнил угловой удар. Серия ударов лондонцев по воротам заблокирована соперниками.

33' Ньигес слева вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол. Истед сумел выставить ногу и отбить мяч.

32' Корник в центре поля толкнул в спину Жоржиньо.

30' "Челси" контролирует мяч на чужой половине поля.

29' У Кенеди подача слева со штрафного получилась безадресной.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

НЬИГЕС!!! Маунт в центральном круге перехватил мяч и сделал пас вперёд на Вернера. У Тимо удар не получился, но на отскок поспел Ньигес и с двадцати метров точно пробил в правый угол.

27' После навеса Бэлла слева Поттс головой пробил по воротам. Аррисабалага среагировал и мяч поймал.

26' Берри от углового флага навесил на Поттса, чей удар головой прошёлся в соперника.

26' Удар Лукаку с двадцати метров заблокировал Мускве.

25' Маунт справа навесил на дальнюю штангу, где Ньигес головой пробил в руки Истеду.

24' Корник в центре поля ударил по ногам Сарра.

23' Ньигес на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Киосо.

22' Маунт в касание сделал пас на Лукаку, но Ромелу ожидал передачу в другую зону.

20' "Лутон Таун" старается не уступать соперникам во владении мячом в первой половине тайма. Надолго ли хватил хозяев?

19' Пас Вернера по центру на ход Лукаку получился немного неточным.

18' Рюдигер не позволил Мускве слева прорваться в штрафную площадь "Челси".

16' Вернер не смог подстроиться под мяч после длинного заброса вперёд от Сарра.

15' "Лутон Таун" комбинирует у центрального круга.

14' Замена голкипера в составе "Лутон Таун": место Джеда Стира в воротах занял Гарри Истед.

12' На поле вынесли носилки. Стир не может самостоятельно покинуть поле.

11' Стир на выходе споткнулся и повредил голеностоп. Требуется выход медиков на поле.

10' А хозяева продолжают настойчиво атаковать. Аррисабалага забрал мяч в руки после прострела слева к воротам.

8' "Челси" пока не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.

7' Навес Берри со штрафного последовал на Бурка, который делал скидку к воротам, но он сам находился в офсайде.

6' Жоржиньо на фланге зацепил ногу Ошо.

5' Пас Вернера слева в центр штрафной площади соперники перехватили.

4' После навеса Берри справа со штрафного Мускве головой пробил выше ворот.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БУРК!!! Берри от углового флага навесил на Бурка, который головой переправил мяч в дальний угол ворот. Хозяева быстро открыли счёт.

2' "Лутон Таун" играет в красных футболках и чёрных трусах, "Челси" - в синей форме.