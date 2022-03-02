Англия: Кубок 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Кенилуорт Роуд
1:0
2' ГолБурк Рис
1:1
27' ГолНьигес Сауль
2:1
40' ГолКорник Харри
Ход матча
14'
27'
1:1
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
27 Владение мячом, % 73
25
Стир
Джед
15
Локьер
Том
32
Ошо
Гэбриэл
16
Бурк
Рис
20
Киосо
Петер
29
Бэлл
Амари
31
Сарр
Маланг
17
Ньигес
Сауль
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
25 Стир ДжедВратарь
-
15 Локьер ТомЗащитник
-
32 Ошо ГэбриэлЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
-
20 Киосо ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бэлл АмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Истед ГарриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Торп Эллиот
-
Главный тренер: Джонс Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонНападающий
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
75 Холл ЛьюисПолузащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Вейл ХарвиПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
История личных встреч
Лутон Таун
Челси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурк Рис
|2
|0.67
|Джером Кэмерон
|1
|0.33
|Берри Люк
|1
|0.33
|Корник Харри
|1
|0.33
|Гомес Карлос Мендес
|1
|0.33
|Нейсмит Кэл
|1
|0.33
|Мускве Адмирал
|1
|0.33
|Адебайо Элайджа
|1
|0.33
|Торп Эллиот
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|1
|0.33
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.33
|Лукаку Ромелу
|1
|0.33
|Алонсо Маркос
|1
|0.33
|Ньигес Сауль
|1
|0.33
|Кристенсен Андреас
|1
|0.33
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.33
|Зиеш Хаким
|1 (1)
|0.33
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Хаверц Кай
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оньединма Фред
|1
|0
|Киосо Петер
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоржиньо II
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0
Лутон Таун - Барнсли 2:1 Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 0:3 Суонси - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Блэкберн 0:0 Лутон Таун - Бристоль Сити 2:1 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Рединг - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Лутон Таун - Харрогейт 4:0 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Блэкпул - Лутон Таун 0:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3
Прогнозы на матч Лутон Таун 2:1 Челси
Исход игры
Лутон Таун
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Челси
96.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
23.21% (26)
Нет
76.79% (86)
Популярный счёт
0:2 Челси
50% (61)
1:2 Челси
12.3% (15)
0:3 Челси
10.7% (13)
0:1 Челси
5.7% (7)
1:3 Челси
4.9% (6)
0:4 Челси
3.3% (4)
1:4 Челси
2.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!