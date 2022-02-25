Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Кенилуорт Роуд
История личных встреч
Лутон Таун
Челси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джером Кэмерон
|1
|0.5
|Берри Люк
|1
|0.5
|Нейсмит Кэл
|1
|0.5
|Бурк Рис
|1
|0.5
|Мускве Адмирал
|1
|0.5
|Адебайо Элайджа
|1
|0.5
|Гомес Карлос Мендес
|1
|0.5
|Корник Харри
|0
|0
|Elliot Thorpe
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.5
|Лукаку Ромелу
|1
|0.5
|Алонсо Маркос
|1
|0.5
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|Кристенсен Андреас
|1
|0.5
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.5
|Зиеш Хаким
|1 (1)
|0.5
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Хаверц Кай
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оньединма Фред
|1
|0
|Киосо Петер
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоржиньо II
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0
Лутон Таун - Барнсли 2:1 Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 0:3 Суонси - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Блэкберн 0:0 Лутон Таун - Бристоль Сити 2:1 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Рединг - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Лутон Таун - Харрогейт 4:0 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Блэкпул - Лутон Таун 0:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лутон Таун - Челси
Исход игры
Лутон Таун
0% (0)
Ничья
0% (0)
Челси
100% (35)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
31.43% (11)
Нет
68.57% (24)
Популярный счёт
0:2 Челси
51.4% (18)
1:2 Челси
17.1% (6)
0:3 Челси
11.4% (4)
1:3 Челси
8.6% (3)
1:4 Челси
5.7% (2)
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