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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Лутон Таун
 
Позже

Стадион:
Челси
Прогнозы 35
Лутон Таун 0% (0)
X 0% (0)
Челси 100% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Челси
8.30
5.00
1.42
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лутон Таун
Челси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джером Кэмерон 1 0.5
Берри Люк 1 0.5
Нейсмит Кэл 1 0.5
Бурк Рис 1 0.5
Мускве Адмирал 1 0.5
Адебайо Элайджа 1 0.5
Гомес Карлос Мендес 1 0.5
Корник Харри 0 0
Elliot Thorpe 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспиликуэта Сесар 1 0.5
Лукаку Ромелу 1 0.5
Алонсо Маркос 1 0.5
Вернер Тимо 1 0.5
Кристенсен Андреас 1 0.5
Хадсон-Одои Каллум 1 0.5
Зиеш Хаким 1 (1) 0.5
Маунт Мэйсон 0 0
Хаверц Кай 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оньединма Фред 1 0
Киосо Петер 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0
Лутон Таун - Барнсли 2:1 Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 0:3 Суонси - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Блэкберн 0:0 Лутон Таун - Бристоль Сити 2:1 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Рединг - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Лутон Таун - Харрогейт 4:0 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Блэкпул - Лутон Таун 0:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Лутон Таун 0% (0)
    X 0% (0)
    Челси 100% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Челси
    8.30
    5.00
    1.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лутон Таун - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Лутон Таун - Челси

    Исход игры
    Лутон Таун
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Челси
    100% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    31.43% (11)
    Нет
    68.57% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    51.4% (18)
    1:2 Челси
    17.1% (6)
    0:3 Челси
    11.4% (4)
    1:3 Челси
    8.6% (3)
    1:4 Челси
    5.7% (2)
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    Лутон Таун
    Челси

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