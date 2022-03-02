Англия: Кубок 2021-2022
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Сент-Мэрис
1:0
31' ГолПерро Ромен
Ход матча
31'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
57 Владение мячом, % 43
43
Валери
Ян
15
Перро
Ромен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриЗащитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Эква ПьерЗащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
История личных встреч
Саутгемптон
Вест Хэм
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.33
|Лонг Шейн
|1
|0.33
|Редмонд Натан
|1
|0.33
|Армстронг Стюарт
|1
|0.33
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.33
|Перро Ромен
|1
|0.33
|Валери Ян
|0
|0
|Броя Армандо
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|2
|0.67
|Лансини Мануэль
|1
|0.33
|Райс Деклан
|1
|0.33
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валери Ян
|1
|1
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
1
50%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
3
75%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
4
67%
1
25%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0
Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Саутгемптон
37.1% (43)
Ничья
31% (36)
Вест Хэм
31.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
22.4% (26)
1:1 Ничья
22.4% (26)
2:1 Саутгемптон
21.6% (25)
1:0 Саутгемптон
12.1% (14)
0:1 Вест Хэм
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:2 Вест Хэм
1.7% (2)
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