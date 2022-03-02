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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
31' Гол
Перро Ромен
42'

Ход матча

31'
Перро Ромен
(Уокер-Питерс Кайл)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 116
Саутгемптон 37.1% (43)
X 31% (36)
Вест Хэм 31.9% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Вест Хэм
3.60
3.54
3.00
Все Коэффициенты
Новости
13
Кабальеро
Вилли
2
Уокер-Питерс
Кайл
43
Валери
Ян
5
Стивенс
Джек
15
Перро
Ромен
20
Смоллбоун
Уильям
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
19
Дженепо
Мусса
7
Лонг
Шейн
9
Армстронг
Адам
13
Ареола
Альфонс
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
23
Диоп
Исса
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
8
Форнальс
Пабло
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
10
Лансини
Мануэль
Саутгемптон
4-4-2
Вест Хэм
3-4-3

История личных встреч

Саутгемптон
Вест Хэм

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
Ч
1:1
Ч
1:0
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уокер-Питерс Кайл 1 0.33
Лонг Шейн 1 0.33
Редмонд Натан 1 0.33
Армстронг Стюарт 1 0.33
Эльюнусси Мохамед 1 0.33
Перро Ромен 1 0.33
Валери Ян 0 0
Броя Армандо 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 0.67
Лансини Мануэль 1 0.33
Райс Деклан 1 0.33
Крессуэлл Арон 0 0
Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валери Ян 1 1
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
4
67%
1
25%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0
Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
  • Первый тайм
  • 42'
    Диалло отважился на дальний удар, но попадает в своего партнера по команде.
  • 41'
    Боуэн делает серию финтов. И падает на газон. Но мяч отобран чисто.
  • 40'
    Соучек ошибается с пасом на Боуэна. Что-то у ребят с взаимопониманием...
  • 39'
    Джонсон получает передачу на правом фланге. Серия передач прерывается потерей мяча.
  • 37'
    "Святые" комбинируют на левом фланге. Но на этом атака прерывается. Мяч снова в центре поля.
  • 37'
    Вот он. Пробил Джонсон с правого угла штрафной. Рядом со штаногой.
  • 35'
    "Вест Хэм" прибрал мяч к себе, но довести дело до конкретного удара пока не выходит.
  • 35'
    Мойес хмурится. Что-то пошло не так...
  • 34'
    Дальний заброс на Боуэна. Тот не успевает к мячу.
  • 33'
    Джонсон навешивает справа. Антонио скидывает мяч в центр. Но тот достается защитникам, которые выбивают его к центру поля.
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! Перро!!! Защитник "святых" получил мяч недалеко от штрафной и красивейшим ударом отправил его в сетку. 1:0. Впереди "Саутгемптон".
  • 30'
    Снова опасность у ворот Кабальеро. Защитники разбираются и в этом моменте.
  • 28'
    Антонио навешивает с правого фланга. Защитники выбивают мяч. Тот попадает к Соучеку. Но удар выходит корявым.
  • 28'
    Армстронг получил мяч в центре штрафной. Но пробил намного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    27'
    А сейчас сфолил Райс. С мячом "святые".
  • Фол, нарушение
    25'
    Лансини грубовато подкатился под игрока хозяев. Обошлось без карточки.
  • 24'
    Хозяева пока находятся в поисках ключей к обороне гостей.
  • 22'
    "Саутгемптон" в позиционной атаке теряет мяч. Джонсон уходит в контратаку. Но и и здесь его накрывают защитники. Мяч у вратаря "святых".
  • 21'
    Лонг ковыляет к бровке. Но готов продолжить игру.
  • 20'
    Это Лонг. Получил повреждение в верховом единоборстве.
  • 20'
    А теперь на траве один из игроков "святых". С ним работают медики.
  • 18'
    Боуэн опасно бьет головой, после навеса с фланга. Мяч летит выше перекладины.
  • 18'
    Лансини на газоне. Но поднимается. Без особых повреждений.
  • Угловой
    17'
    "Святые" выносят мяч из своей штрафной.
  • 16'
    Антонио получает мяч на подступах к штрафной. У него много пространства... Но защитники успевают накрыть его. Угловой.
  • 15'
    Дженепо пробует уйти от защитников на левом фланге, но мяч попадает ему в руку.
  • 13'
    Затяжная атака "Саутгемптона". Удар Смоллбоуна блокируют защитники "Вест Хэма".
  • 12'
    Прессинговать пока получается лучше у "Вест Хэма". Поэтому они чаще владеют мячом.
  • 11'
    Зума отбрасывает мяч головой своему вратарю и обезвреживает атаку "святых".
  • 11'
    Теперь на острие атаки Боуэн. Удар... Защитники блокируют мяч.
  • 9'
    Форнальс ворвался в штрафную. Серия рикошетов. Мяч у Соучека. Он бьет. Мимо.
  • 8'
    Форнальс на левом фланге ушел в быструю контратаку, но передача на Антонио не получилась.
  • 7'
    Пока игра идет в центре поля. Скорости невысоки. Очень много борьбы.
  • 6'
    Ареола длинно выбивает мяч в центр. Защита Вест Хэма на месте.
  • 5'
    Дженепо сместился с левого фланга в центр, но не сумел сделать точную передачу на партнера.
  • 3'
    После этого момента "святые" решили немного успокоить игру. Пока они катают мяч рядом со своей штрафной.
  • Угловой
    2'
    Боуэн выходит практически один на один уже в начале матча, но не может нанести точный удар. Угловой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. С центра поля начинают игроки "Вест Хэма".
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Перро Ромен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Вест Хэм

Исход игры
Саутгемптон
37.1% (43)
Ничья
31% (36)
Вест Хэм
31.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
22.4% (26)
1:1 Ничья
22.4% (26)
2:1 Саутгемптон
21.6% (25)
1:0 Саутгемптон
12.1% (14)
0:1 Вест Хэм
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:2 Вест Хэм
1.7% (2)
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