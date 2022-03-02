"Святые" комбинируют на левом фланге. Но на этом атака прерывается. Мяч снова в центре поля.

Соучек ошибается с пасом на Боуэна. Что-то у ребят с взаимопониманием...

Боуэн делает серию финтов. И падает на газон. Но мяч отобран чисто.

Диалло отважился на дальний удар, но попадает в своего партнера по команде.

37' Вот он. Пробил Джонсон с правого угла штрафной. Рядом со штаногой.

35' "Вест Хэм" прибрал мяч к себе, но довести дело до конкретного удара пока не выходит.

35' Мойес хмурится. Что-то пошло не так...

34' Дальний заброс на Боуэна. Тот не успевает к мячу.

33' Джонсон навешивает справа. Антонио скидывает мяч в центр. Но тот достается защитникам, которые выбивают его к центру поля.

30' Г-О-О-О-О-О-О-Л! Перро!!! Защитник "святых" получил мяч недалеко от штрафной и красивейшим ударом отправил его в сетку. 1:0. Впереди "Саутгемптон".

30' Снова опасность у ворот Кабальеро. Защитники разбираются и в этом моменте.

28' Антонио навешивает с правого фланга. Защитники выбивают мяч. Тот попадает к Соучеку. Но удар выходит корявым.

28' Армстронг получил мяч в центре штрафной. Но пробил намного выше перекладины.

27' А сейчас сфолил Райс. С мячом "святые".

25' Лансини грубовато подкатился под игрока хозяев. Обошлось без карточки.

24' Хозяева пока находятся в поисках ключей к обороне гостей.

22' "Саутгемптон" в позиционной атаке теряет мяч. Джонсон уходит в контратаку. Но и и здесь его накрывают защитники. Мяч у вратаря "святых".

21' Лонг ковыляет к бровке. Но готов продолжить игру.

20' Это Лонг. Получил повреждение в верховом единоборстве.

20' А теперь на траве один из игроков "святых". С ним работают медики.

18' Боуэн опасно бьет головой, после навеса с фланга. Мяч летит выше перекладины.

18' Лансини на газоне. Но поднимается. Без особых повреждений.

17' "Святые" выносят мяч из своей штрафной.

16' Антонио получает мяч на подступах к штрафной. У него много пространства... Но защитники успевают накрыть его. Угловой.

15' Дженепо пробует уйти от защитников на левом фланге, но мяч попадает ему в руку.

13' Затяжная атака "Саутгемптона". Удар Смоллбоуна блокируют защитники "Вест Хэма".

12' Прессинговать пока получается лучше у "Вест Хэма". Поэтому они чаще владеют мячом.

11' Зума отбрасывает мяч головой своему вратарю и обезвреживает атаку "святых".

11' Теперь на острие атаки Боуэн. Удар... Защитники блокируют мяч.

9' Форнальс ворвался в штрафную. Серия рикошетов. Мяч у Соучека. Он бьет. Мимо.

8' Форнальс на левом фланге ушел в быструю контратаку, но передача на Антонио не получилась.

7' Пока игра идет в центре поля. Скорости невысоки. Очень много борьбы.

6' Ареола длинно выбивает мяч в центр. Защита Вест Хэма на месте.

5' Дженепо сместился с левого фланга в центр, но не сумел сделать точную передачу на партнера.

3' После этого момента "святые" решили немного успокоить игру. Пока они катают мяч рядом со своей штрафной.

2' Боуэн выходит практически один на один уже в начале матча, но не может нанести точный удар. Угловой.