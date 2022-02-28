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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 85
Саутгемптон 35.3% (30)
X 27.1% (23)
Вест Хэм 37.6% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Вест Хэм
2.95
3.65
3.24
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Вест Хэм

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
Ч
1:1
Ч
1:0
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лонг Шейн 1 0.5
Редмонд Натан 1 0.5
Армстронг Стюарт 1 0.5
Эльюнусси Мохамед 1 0.5
Уокер-Питерс Кайл 1 0.5
Валери Ян 0 0
Броя Армандо 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 1
Лансини Мануэль 1 0.5
Райс Деклан 1 0.5
Крессуэлл Арон 0 0
Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валери Ян 1 1
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
50%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
4
67%
1
25%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0
Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2022, осталось 12 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 85
    Саутгемптон 35.3% (30)
    X 27.1% (23)
    Вест Хэм 37.6% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.95
    3.65
    3.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Саутгемптон
    34.9% (29)
    Ничья
    27.7% (23)
    Вест Хэм
    37.3% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (45)
    Меньше
    44.44% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76.54% (62)
    Нет
    23.46% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    28.9% (24)
    1:1 Ничья
    20.5% (17)
    2:1 Саутгемптон
    19.3% (16)
    1:0 Саутгемптон
    12% (10)
    0:1 Вест Хэм
    4.8% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (3)
    0:2 Вест Хэм
    2.4% (2)
    0:0 Ничья
    2.4% (2)
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    Саутгемптон
    Вест Хэм

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