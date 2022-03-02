Англия: Кубок 2021-2022
12
Гомес
Джо
17
Джонс
Кёртис
27
Ориги
Дивок
20
Жота
Диогу
1
Крул
Тим
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Ливерпуль
Норвич
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабиньо Энрике
|2 (1)
|1
|Жота Диогу
|1
|0.5
|Фирмино Роберто
|1
|0.5
|Минамино Такуми
|1
|0.5
|Эллиотт Харви
|1
|0.5
|Гордон Кайд
|1
|0.5
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маклин Кенни
|1
|0.5
|Рашица Милот
|1
|0.5
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келлехер Каомхин
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макговерн Майкл
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Уильямс Брендон
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Норвич
Исход игры
Ливерпуль
96% (119)
Ничья
2.4% (3)
Норвич
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
22.12% (25)
Нет
77.88% (88)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
39.5% (49)
3:0 Ливерпуль
24.2% (30)
3:1 Ливерпуль
9.7% (12)
2:1 Ливерпуль
6.5% (8)
4:0 Ливерпуль
3.2% (4)
1:0 Ливерпуль
1.6% (2)
4:1 Ливерпуль
1.6% (2)
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