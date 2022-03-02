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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Норвич
Прогнозы 118
Ливерпуль 95.8% (113)
X 2.5% (3)
Норвич 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Норвич
1.26
7.90
18.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
7
Милнер
Джеймс
5
Конате
Ибраима
12
Гомес
Джо
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
14
Хендерсон
Джордан
17
Джонс
Кёртис
18
Минамино
Такуми
27
Ориги
Дивок
20
Жота
Диогу
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
6
Циммерман
Кристоф
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
7
Рупп
Лукас
16
Норманн
Матиас
20
Лис-Мелу
Пьерр
11
Плахета
Пшемыслав
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
Ливерпуль
4-3-3
Норвич
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Норвич

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
КЛ
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиньо Энрике 2 (1) 1
Жота Диогу 1 0.5
Фирмино Роберто 1 0.5
Минамино Такуми 1 0.5
Эллиотт Харви 1 0.5
Гордон Кайд 1 0.5
Робертсон Эндрю 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маклин Кенни 1 0.5
Рашица Милот 1 0.5
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келлехер Каомхин 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макговерн Майкл 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Уильямс Брендон 1 0
Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0
  • До матча
  • Здравствуйте, любители футбола. Предлагаем на пару часов отвлечься от происходящего. В Англии "Ливерпуль" примет "Норвич". С вами за этой встречей буду следить я, Роман Андреев. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось считанные секунды.



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Где смотреть матч Ливерпуль - Норвич онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль - Норвич

Исход игры
Ливерпуль
96% (119)
Ничья
2.4% (3)
Норвич
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
22.12% (25)
Нет
77.88% (88)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
39.5% (49)
3:0 Ливерпуль
24.2% (30)
3:1 Ливерпуль
9.7% (12)
2:1 Ливерпуль
6.5% (8)
4:0 Ливерпуль
3.2% (4)
1:0 Ливерпуль
1.6% (2)
4:1 Ливерпуль
1.6% (2)
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Ливерпуль
Норвич

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