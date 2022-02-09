Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Клубный чемпионат мира 2022

Клубный чемпионат мира 2022

2022
Монтеррей
3:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Аль-Джазира
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Zayed Sultan
2:0
11' Гол
Фунес Рохелио
3:0
25' Гол
Монтес Сесар
40'

Ход матча

4'
Zayed Sultan
1:0
11'
Фунес Рохелио
2:0
25'
Монтес Сесар
3:0
Лучшие коэффициенты
Монтеррей
Ничья
Аль-Джазира
1.32
6.10
8.90
Все Коэффициенты
Монтеррей
Аль-Джазира

Бомбардиры внутри турнира

Монтеррей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунес Рохелио 1 0.5
Монтес Сесар 1 0.5
Аль-Джазира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Абдулай 2 0.67
Косанович Милош 1 0.33
Аль-Аттас Ахмед 1 0.33
Zayed Alameri 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Монтеррей
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Монтеррей - Крус Асуль 2:2 Некакса - Монтеррей 0:4 Монтеррей - Керетаро 0:0
Атлас - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Атлас 0:0 Крус Асуль - Монтеррей 1:4 Америка Мехико - Монтеррей 0:0 Атлетико Сан-Луис - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Америка Мехико 1:0 Монтеррей - Некакса 0:1 Керетаро - Монтеррей 1:0 Монтеррей - Леон 0:1 Хуарес - Монтеррей 3:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Толука 2:0 Монтеррей - Тигрес 2:0 Крус Асуль - Монтеррей 1:4 Атлас - Монтеррей 2:1 Тихуана - Монтеррей 2:2
Аль-Джазира
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Джазира - Пираэ 4:1 Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1
Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5 Аль-Джазира - Аль-Рамта 1:1 Аджман - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Бани Яс 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1 Акаба - Аль-Джазира 4:0 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ордон 1:1 Аль-Джазира - Аль-Оруба 1:0 Маан - Аль-Джазира 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Джазира - Эмирейтс 3:2 Аль-Бакаа - Аль-Джазира 0:3 Аль-Джазира - Аль-Наср Дубай 2:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Монтес Сесар бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фунес Рохелио бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Zayed Sultan уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Монтеррей
Ничья
Аль-Джазира
1.32
6.10
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монтеррей 3:0 Аль-Джазира онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Монтеррей
Аль-Джазира

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 