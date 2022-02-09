Клубный чемпионат мира 2022
3:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Аль-Найян
1:0
4' Гол в свои воротаZayed Sultan
2:0
11' ГолФунес Рохелио
3:0
25' ГолМонтес Сесар
Ход матча
4'
1:0
11'
2:0
25'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Агирре ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Рамос СесарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ортис СельсоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Alan Montes
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Основной состав
-
55 Али ХасифВратарь
- Защитник
-
12 Обаид СалимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Траоре УмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Zayed Sultan
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Айман ЮсефПолузащитник
- Нападающий
-
-
38 Nawaf Dhawi
-
Главный тренер: Кейзер Марсел
Бомбардиры внутри турнира
Монтеррей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунес Рохелио
|1
|0.5
|Монтес Сесар
|1
|0.5
Аль-Джазира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Абдулай
|2
|0.67
|Косанович Милош
|1
|0.33
|Аль-Аттас Ахмед
|1
|0.33
|Zayed Alameri
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Монтеррей
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Монтеррей - Крус Асуль 2:2 Некакса - Монтеррей 0:4 Монтеррей - Керетаро 0:0
Атлас - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Атлас 0:0 Крус Асуль - Монтеррей 1:4 Америка Мехико - Монтеррей 0:0 Атлетико Сан-Луис - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Америка Мехико 1:0 Монтеррей - Некакса 0:1 Керетаро - Монтеррей 1:0 Монтеррей - Леон 0:1 Хуарес - Монтеррей 3:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Толука 2:0 Монтеррей - Тигрес 2:0 Крус Асуль - Монтеррей 1:4 Атлас - Монтеррей 2:1 Тихуана - Монтеррей 2:2
Аль-Джазира
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Джазира - Пираэ 4:1 Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1
Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5 Аль-Джазира - Аль-Рамта 1:1 Аджман - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Бани Яс 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1 Акаба - Аль-Джазира 4:0 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ордон 1:1 Аль-Джазира - Аль-Оруба 1:0 Маан - Аль-Джазира 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Джазира - Эмирейтс 3:2 Аль-Бакаа - Аль-Джазира 0:3 Аль-Джазира - Аль-Наср Дубай 2:1