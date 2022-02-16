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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Перерыв

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Мельбурн Виктори
2.85
3.73
2.75
Все Коэффициенты
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
2
Гордон
Зигги
25
Phillip
Cancar
3
Траоре
Адама
III
23
Петратос
Димитри
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
29
Антонис
Терри
10
Хемед
Томер
11
Огава
Кеидзиро
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
13
Кирдар
Биркан
6
Броксхэм
Ли
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

5:4
2:0
2:1
1:2
0:1
1:2
4:0
3:1
0:3
1:1
0:0
0:3
3:0
2:0
1:1
2:0
0:3
1:2
4:1
3:1
1:1
1:0
1:2
2:1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 2 0.25
Родуэлл Джек 2 0.25
Петратос Димитри 1 (1) 0.13
Троизи Джеймс 1 0.13
Ибини-Исэи Берни 1 0.13
Огава Кеидзиро 1 0.13
Кутрумбис Джон 1 0.13
Thomas Aquilina 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Keanu Baccus 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 4 0.36
Марджиотта Франческо 2 0.18
Фолами Бен 2 0.18
Бриммер Джейк 1 0.09
Круз Робби 1 0.09
Родерик Миранда 1 0.09
Бриллант Джошуа 1 0.09
Герия Джейсон 1 0.09
Nishan Velupillay 1 0.09
Рохас Марко 0 0
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родуэлл Джек 2 0
Траоре Адама III 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Ибини-Исэи Берни 1 0
Гордон Зигги 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Бриллант Джошуа 2 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Келава Иван 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
5
38%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 5 4 2 23 - 17 19
2. Веллингтон Феникс 10 5 2 3 13 - 15 17
3. Мельбурн Виктори 0:0 11 4 4 3 15 - 13 16
4. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
5. Сидней 10 3 4 3 14 - 13 13
6. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
7. Ньюкасл Джетс 8 3 2 3 16 - 14 11
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 8 2 4 2 9 - 9 10
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 8 2 1 5 7 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Мельбурн Виктори 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Мельбурн Сити 6 2 2 2 9 - 9 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
8. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
10. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
4. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Мельбурн Виктори 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 4 0 0 4 2 - 10 0
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Мельбурн Виктори
2.85
3.73
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори онлайн


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Мельбурн Виктори

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