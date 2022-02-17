Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: CommBank Stadium
1:0
55' ГолРасселл Тэйт
80' Желтая карточкаКелава Иван
2:0
80' ПенальтиПетратос Димитри
89' Желтая карточкаPhillip Cancar
90' Желтая карточкаDaniel Margush
Ход матча
55'
1:0
80'
80'
2:0
89'
90'
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
25 матчей
28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.25
|Хемед Томер
|2
|0.25
|Родуэлл Джек
|2
|0.25
|Троизи Джеймс
|1
|0.13
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.13
|Огава Кеидзиро
|1
|0.13
|Расселл Тэйт
|1
|0.13
|Кутрумбис Джон
|1
|0.13
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Keanu Baccus
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|4
|0.36
|Марджиотта Франческо
|2
|0.18
|Фолами Бен
|2
|0.18
|Бриммер Джейк
|1
|0.09
|Круз Робби
|1
|0.09
|Родерик Миранда
|1
|0.09
|Бриллант Джошуа
|1
|0.09
|Герия Джейсон
|1
|0.09
|Nishan Velupillay
|1
|0.09
|Рохас Марко
|0
|0
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Траоре Адама III
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Келава Иван
|2
|0
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|26 - 17
|22
|2.
|Веллингтон Феникс
|10
|5
|2
|3
|13 - 15
|17
|3.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|5.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0