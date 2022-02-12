Олимпиада 2022
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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Челси
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Палмейрас Сан-Паулу
0' 14'
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
8
Ковачич
Матео
20
Хадсон-Одои
Каллум
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
9
Лукаку
Ромелу
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
14
Скарпа
Густаво
10
Рони
III
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Dudu
X
23
Вейга
Рафаэль
Челси
Палмейрас Сан-Паулу

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 1 1
Dudu X 1 1

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0
Новоризонтину - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
  • Первый тайм
  • 17'
    Маунт справа со штрафного решил пробить в ближний угол, но послал мяч рядом со штангой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Пикерес у угла штрафной площади сбил Лукаку.
  • 15'
    Хадсон-Одои слева навесил к дальней штанге, где Аспиликуэта не попал ногой по мячу.
  • 14'
    Навес Маунта справа со штрафного опасным не получился. Бразильцы перехватили мяч и побежали в контратаку.
  • Фол, нарушение
    13'
    Рафаэл на фланге сбил Маунта.
  • 12'
    Хаверц прошёл вперёд и сделал пас налево на Хадсон-Одио. Каллум сместился в центр и с пятнадцати метров пробил в Данило.
  • 11'
    Рони справа обыграл Рюдигера, но от угла штрафной площади пробил в сторону противоположного углового флага.
  • Фол, нарушение
    10'
    Кристенсен в центре поля завалил на газон Дуду.
  • 9'
    Канте на правом фланге не смог проскочить мимо Пикереса.
  • 8'
    Лукаку в штрафной площади сделал скидку вправо, где Аспиликуэту опередил Луан.
  • Угловой
    7'
    Скарпа исполнил первый угловой удар в матче. Партнёрам по воротам нанести  удар не получилось.
  • 6'
    Вейга справа навесил в штрафную площадь, где Дуду попытался нанести удар в падении через себя, но не попал по мячу.
  • Фол, нарушение
    5'
    Данило у центрального круга придержал Хаверца.
  • 4'
    Хадсон-Одои слева навесил к дальней штанге, где Аспиликуэта увлёкся борьбой с соперниками и за упавшим рядом мячом на газон не уследил.
  • Фол, нарушение
    3'
    Хаверц у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 2'
    "Челси" играет в синей форме, "Палмейрас" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Моххамед Бин Зайед"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Челси 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Палмейрас Сан-Паулу

Исход игры
Челси
87% (134)
Ничья
7.8% (12)
Палмейрас Сан-Паулу
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (63)
Меньше
47.5% (57)
Обе команды забьют
Да
52.5% (63)
Нет
47.5% (57)
Популярный счёт
2:1 Челси
30.5% (47)
1:0 Челси
21.4% (33)
2:0 Челси
10.4% (16)
1:1 Ничья
3.2% (5)
3:1 Челси
3.2% (5)
3:0 Челси
2.6% (4)
1:2 Палмейрас Сан-Паулу
1.3% (2)
3:2 Челси
1.3% (2)
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Палмейрас Сан-Паулу

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