Клубный чемпионат мира 2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Мохаммед Бин Зайед
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
10
Рони
III
7
Dudu
X
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рони IIIПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
-
29 Наварро РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|1
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Dudu X
|1
|1
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0
Новоризонтину - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Прогнозы на матч Челси 0:0 Палмейрас Сан-Паулу
Исход игры
Челси
87% (134)
Ничья
7.8% (12)
Палмейрас Сан-Паулу
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (63)
Меньше
47.5% (57)
Обе команды забьют
Да
52.5% (63)
Нет
47.5% (57)
Популярный счёт
2:1 Челси
30.5% (47)
1:0 Челси
21.4% (33)
2:0 Челси
10.4% (16)
1:1 Ничья
3.2% (5)
3:1 Челси
3.2% (5)
3:0 Челси
2.6% (4)
1:2 Палмейрас Сан-Паулу
1.3% (2)
3:2 Челси
1.3% (2)
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