Навес Маунта справа со штрафного опасным не получился. Бразильцы перехватили мяч и побежали в контратаку.

Хадсон-Одои слева навесил к дальней штанге, где Аспиликуэта не попал ногой по мячу.

Маунт справа со штрафного решил пробить в ближний угол, но послал мяч рядом со штангой.

12' Хаверц прошёл вперёд и сделал пас налево на Хадсон-Одио. Каллум сместился в центр и с пятнадцати метров пробил в Данило.

11' Рони справа обыграл Рюдигера, но от угла штрафной площади пробил в сторону противоположного углового флага.

10' Кристенсен в центре поля завалил на газон Дуду.

9' Канте на правом фланге не смог проскочить мимо Пикереса.

8' Лукаку в штрафной площади сделал скидку вправо, где Аспиликуэту опередил Луан.

7' Скарпа исполнил первый угловой удар в матче. Партнёрам по воротам нанести удар не получилось.

6' Вейга справа навесил в штрафную площадь, где Дуду попытался нанести удар в падении через себя, но не попал по мячу.

5' Данило у центрального круга придержал Хаверца.

4' Хадсон-Одои слева навесил к дальней штанге, где Аспиликуэта увлёкся борьбой с соперниками и за упавшим рядом мячом на газон не уследил.

3' Хаверц у чужой штрафной площади нарушил правила.

2' "Челси" играет в синей форме, "Палмейрас" - в белой.