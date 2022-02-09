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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Палмейрас Сан-Паулу
Прогнозы 1
Челси 100% (1)
X 0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
1.73
4.05
6.05
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 1 1
Dudu X 1 1

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0
Новоризонтину - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Палмейрас Сан-Паулу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 1 день 20 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 1
    Челси 100% (1)
    X 0% (0)
    Палмейрас Сан-Паулу 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Палмейрас Сан-Паулу
    1.73
    4.05
    6.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Палмейрас Сан-Паулу онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Палмейрас Сан-Паулу

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    Челси
    Палмейрас Сан-Паулу

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