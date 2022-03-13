На фланге получил по ногам Янг в борьбе против Джонсона. Штрафной удар исполнять будут гости.

Прострелил Янг с левого фланга в штрафную, где должен был замыкать Коутиньо, но в последний момент Доусон перевел на угловой.

С угла поля навесил на ближнюю штангу Янг. Здесь выиграл верх Зума и головой вынес мяч подальше от ворот.

После выигранного подбора у чужой штрафной пробил по воротам Дуглас, но мяч полетел в руки Фабьянски.

Забрасывал в штрафную Крессуэлл в очередной раз с фланга, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

18' Зацепился за снаряд на линии штрафной Ингс и скинул на ход Уоткинсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

17' Мог убегать на ворота соперника Антонио после паса от Крессуэлла, но в последний момент мяч перехватил Мингс.

16' решился на дальний удар метров с двадцати пяти Антонио, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

15' Мог убегать на ворота соперника Антонио после паса от Доусона, но уложил его на газон в борьбе Мингс. Штрафной исполнят хозяева.

14' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Коутиньо на Янга, который пробил с острого угла, но этот выстрел заблокировал Доусон.

13' После навеса с угла поля на дальней штанге пробил головой Рамси, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

12' В чужой штрафной выиграл подбор Уоткинс и пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

11' Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Люки Диня на поле появился Эшли Янг.

9' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Динь. Без помощи медиков не обойтись.

8' По флангу забросил Крессуэлл на ход Форнальсу, который пробил с дальней дистанции, но мяч полетел рядом со штангой.

7' Диагональ исполнял в штрафную Райс на ход Бенрахма, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Чамберс.

6' Обыграл соперника на фланге Бенрахма финтом, прорвался к штрафной и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

5' С левого фланга отдал пас низом Крессуэлл в штрафную на Бенрахма, который пробил в дальний угол, но справился Мартинес.

4' Прострелил с правого фланга Макгинн в центр штрафной, где пытался пробить в борьбе с защитником Коутиньо, но мяч полетел неточно.

3' Забрасывал Дуглас в штрафную, куда врывался Уоткинс, но добраться до мяча не позволил ему Зума.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.