  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Астон Вилла
0' 22'

Ход матча

10'
 
Янг Эшли
Динь Люка

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 124
Вест Хэм 68.5% (85)
X 25% (31)
Астон Вилла 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Астон Вилла
2.64
3.43
4.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Фабьянски
Лукаш
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
22
Бенрахма
Саид
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
16
Чамберс
Калум
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
23
Коутиньо
Филиппе
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
Вест Хэм
4-3-3
Астон Вилла
4-3-1-2

История личных встреч

Вест Хэм
Астон Вилла

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.28
Антонио Майкл 8 0.28
Бенрахма Саид 5 0.17
Форнальс Пабло 5 0.17
Лансини Мануэль 4 (2) 0.14
Соучек Томаш 4 0.14
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.03
Крессуэлл Арон 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.25
Ингс Дэнни 5 (1) 0.18
Рамси Джакоб 5 0.18
Коутиньо Филиппе 4 0.14
Кэш Мэтти 3 0.11
Макгинн Джон 3 0.11
Буэндия Эмилиано 2 0.07
Конса Эзри 2 0.07
Мингс Тайрон 1 0.04
Соарес Дуглас 1 0.04
Бэйли Леон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Чамберс Калум 1 0.04
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Цоуфал Владимир 3 1
Доусон Крэйг 4 0
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Конса Эзри 4 2
Макгинн Джон 6 0
Уоткинс Олли 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
6
35%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
10%
2
9%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
12%
5
23%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90

Забито

44
39
17 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
7%
3
8%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
9
20%
10
26%
61-75
11
25%
9
23%
76-90

Пропущено

37
38
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
5
14%
8
21%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
24%
8
21%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
9
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси 0:0 Заявка 28 16 9 3 56 - 19 57
4. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
5. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 13 7 9 46 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 14 3 10 42 - 35 45
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 13 5 11 28 - 23 44
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 28 11 4 13 40 - 37 37
10. Саутгемптон 0:1 Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 47 32
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс 1:0 Заявка 29 6 8 15 30 - 64 26
17. Эвертон 0:0 Заявка 26 6 5 15 28 - 46 23
18. Уотфорд 1:0 Заявка 29 6 4 19 28 - 54 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич 0:1 Заявка 29 4 5 20 17 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
6. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
7. Челси 0:0 Заявка 13 6 6 1 27 - 10 24
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 15 5 7 3 19 - 13 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 18 17
16. Лидс 1:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 28 16
17. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд 1:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 15 7 3 5 14 - 11 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 17 19
10. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд 1:0 Заявка 15 4 3 8 14 - 20 15
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
14. Саутгемптон 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
17. Лидс 1:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 2 10 7 - 31 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 23'
    Забрасывал в штрафную Крессуэлл в очередной раз с фланга, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 22'
    После выигранного подбора у чужой штрафной пробил по воротам Дуглас, но мяч полетел в руки Фабьянски.
  • 21'
    С угла поля навесил на ближнюю штангу Янг. Здесь выиграл верх Зума и головой вынес мяч подальше от ворот.
  • Угловой
    20'
    Прострелил Янг с левого фланга в штрафную, где должен был замыкать Коутиньо, но в последний момент Доусон перевел на угловой.
  • 19'
    На фланге получил по ногам Янг в борьбе против Джонсона. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 18'
    Зацепился за снаряд на линии штрафной Ингс и скинул на ход Уоткинсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 17'
    Мог убегать на ворота соперника Антонио после паса от Крессуэлла, но в последний момент мяч перехватил Мингс.
  • 16'
    решился на дальний удар метров с двадцати пяти Антонио, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 15'
    Мог убегать на ворота соперника Антонио после паса от Доусона, но уложил его на газон в борьбе Мингс. Штрафной исполнят хозяева.
  • 14'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Коутиньо на Янга, который пробил с острого угла, но этот выстрел заблокировал Доусон.
  • 13'
    После навеса с угла поля на дальней штанге пробил головой Рамси, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 12'
    В чужой штрафной выиграл подбор Уоткинс и пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Замена
    11'
    Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Люки Диня на поле появился Эшли Янг.
  • 9'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Динь. Без помощи медиков не обойтись.
  • 8'
    По флангу забросил Крессуэлл на ход Форнальсу, который пробил с дальней дистанции, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 7'
    Диагональ исполнял в штрафную Райс на ход Бенрахма, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Чамберс.
  • 6'
    Обыграл соперника на фланге Бенрахма финтом, прорвался к штрафной и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 5'
    С левого фланга отдал пас низом Крессуэлл в штрафную на Бенрахма, который пробил в дальний угол, но справился Мартинес.
  • 4'
    Прострелил с правого фланга Макгинн в центр штрафной, где пытался пробить в борьбе с защитником Коутиньо, но мяч полетел неточно.
  • 3'
    Забрасывал Дуглас в штрафную, куда врывался Уоткинс, но добраться до мяча не позволил ему Зума.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вест Хэм 0:0 Астон Вилла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Вест Хэм
69% (87)
Ничья
24.6% (31)
Астон Вилла
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
32.5% (41)
1:1 Ничья
21.4% (27)
1:0 Вест Хэм
13.5% (17)
2:0 Вест Хэм
10.3% (13)
3:1 Вест Хэм
3.2% (4)
1:2 Астон Вилла
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Вест Хэм
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 