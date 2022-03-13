Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Астон Вилла
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.28
|Антонио Майкл
|8
|0.28
|Бенрахма Саид
|5
|0.17
|Форнальс Пабло
|5
|0.17
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.14
|Соучек Томаш
|4
|0.14
|Доусон Крэйг
|2
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Крессуэлл Арон
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.25
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.18
|Рамси Джакоб
|5
|0.18
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.14
|Кэш Мэтти
|3
|0.11
|Макгинн Джон
|3
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.07
|Конса Эзри
|2
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.04
|Соарес Дуглас
|1
|0.04
|Бэйли Леон
|1
|0.04
|Таргетт Мэтт
|1
|0.04
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.04
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|Чамберс Калум
|1
|0.04
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|6
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Доусон Крэйг
|4
|0
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Конса Эзри
|4
|2
|Макгинн Джон
|6
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
6
35%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
10%
2
9%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
4
18%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
12%
5
23%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90
Забито
44
39
17 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
7%
3
8%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
9
20%
10
26%
61-75
11
25%
9
23%
76-90
Пропущено
37
38
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
5
14%
8
21%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
24%
8
21%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
9
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|56 - 19
|57
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|5.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|46 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|28 - 23
|44
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|28
|11
|4
|13
|40 - 37
|37
|10.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 47
|32
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|30 - 64
|26
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|18.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|29
|6
|4
|19
|28 - 54
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|4
|5
|20
|17 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 10
|24
|8.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 28
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|14 - 11
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|10.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|14.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 31
|8
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
69% (87)
Ничья
24.6% (31)
Астон Вилла
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
32.5% (41)
1:1 Ничья
21.4% (27)
1:0 Вест Хэм
13.5% (17)
2:0 Вест Хэм
10.3% (13)
3:1 Вест Хэм
3.2% (4)
1:2 Астон Вилла
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Вест Хэм
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!