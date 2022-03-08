Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Астон Вилла
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.29
|Антонио Майкл
|8
|0.29
|Бенрахма Саид
|5
|0.18
|Форнальс Пабло
|5
|0.18
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.14
|Соучек Томаш
|4
|0.14
|Доусон Крэйг
|2
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.04
|Крессуэлл Арон
|1
|0.04
|Масуаку Артур
|1
|0.04
|Огбонна Анджело
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Влашич Никола
|1
|0.04
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.27
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.19
|Рамси Джакоб
|5
|0.19
|Коутиньо Филиппе
|3
|0.12
|Макгинн Джон
|3
|0.12
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.08
|Кэш Мэтти
|2
|0.08
|Конса Эзри
|2
|0.08
|Соарес Дуглас
|1
|0.04
|Мингс Тайрон
|1
|0.04
|Бэйли Леон
|1
|0.04
|Таргетт Мэтт
|1
|0.04
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.04
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|6
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Доусон Крэйг
|4
|0
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Конса Эзри
|4
|2
|Мингс Тайрон
|7
|0
|Макгинн Джон
|6
|0
|Уоткинс Олли
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
4
29%
61-75
5
21%
5
36%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 15
2
10%
2
9%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
4
18%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
12%
5
23%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90
Забито
44
36
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
7%
3
8%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
7
16%
7
19%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
9
20%
8
22%
61-75
11
25%
9
25%
76-90
Пропущено
37
38
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
5
14%
8
21%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
24%
8
21%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
9
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1
Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|27 - 50
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
74.2% (23)
Ничья
22.6% (7)
Астон Вилла
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
70.97% (22)
Нет
29.03% (9)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
41.9% (13)
2:0 Вест Хэм
19.4% (6)
1:1 Ничья
19.4% (6)
1:0 Вест Хэм
9.7% (3)
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