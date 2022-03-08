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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

История личных встреч

Вест Хэм
Астон Вилла

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.29
Антонио Майкл 8 0.29
Бенрахма Саид 5 0.18
Форнальс Пабло 5 0.18
Лансини Мануэль 4 (2) 0.14
Соучек Томаш 4 0.14
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.27
Ингс Дэнни 5 (1) 0.19
Рамси Джакоб 5 0.19
Коутиньо Филиппе 3 0.12
Макгинн Джон 3 0.12
Буэндия Эмилиано 2 0.08
Кэш Мэтти 2 0.08
Конса Эзри 2 0.08
Соарес Дуглас 1 0.04
Мингс Тайрон 1 0.04
Бэйли Леон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Цоуфал Владимир 3 1
Доусон Крэйг 4 0
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэш Мэтти 8 0
Конса Эзри 4 2
Мингс Тайрон 7 0
Макгинн Джон 6 0
Уоткинс Олли 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
4
29%
61-75
5
21%
5
36%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 15
2
10%
2
9%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
12%
5
23%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90

Забито

44
36
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
7%
3
8%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
7
16%
7
19%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
9
20%
8
22%
61-75
11
25%
9
25%
76-90

Пропущено

37
38
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
5
14%
8
21%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
24%
8
21%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
9
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1
Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Вест Хэм 74.2% (23)
    X 22.6% (7)
    Астон Вилла 3.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Астон Вилла
    2.27
    3.45
    4.00
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    Где смотреть матч Вест Хэм - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Хэм
    74.2% (23)
    Ничья
    22.6% (7)
    Астон Вилла
    3.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (22)
    Нет
    29.03% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    41.9% (13)
    2:0 Вест Хэм
    19.4% (6)
    1:1 Ничья
    19.4% (6)
    1:0 Вест Хэм
    9.7% (3)
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