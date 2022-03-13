Штрафной удар для "Ньюкасла". Канте грубовато встретил Лонгстаффа, подача от Шера, но пробить некому.

70 на 30 по владению мячом. "Нюкасл" с мячом, который введён из-за боковой.

Мёрфи с мячом, хорошо ушёл с помощью дриблинга от соперника, но с ударом затянул.

20 минут сыграли команды, Менди разыграл от ворот, передача на Чалобу, который потерял игровой снаряд, чуть не привезя атаку на свои ворота.

Гимараэс с мячом, выполнил не гляди прострел, но замкнуть его оказалось некому.

14' Рюдигер пошёл в грубый отбор, досталось по ногам Мёрфи. Много мелких нарушений, много фолов у нас.

13' Ласселс грубо встретил Вернера. Снова рефери не стал давать карточку. А может уже пора?

11' Много грубости у нас. Хаверц получил по ногам, следом сам же встретил Ласcеллса. Ну и зачем?

10' С мячом Дубравка, играет с ближним защитинком, получает передачу назад. Попытка выхода на чужую половину поля у "Ньюкасла".

9' Шер грубо встретил Хаверца. Судья сразу же дал свисток. Пока без карточки.

8' Пока достаточно спокойно у нас всё проходит, "Челси" контролирует обстановку, но без ударов по воротам.

7' Дубравка с мячом, сыграл на ближнего защитника, получил обратную передачу. И дальше на левый край пошёл перевод.

6' Подача на ближнюю штангу, удар Рюдигера, мяч попал в защитинка соперника. Ещё один корнер.

6' И ещё одна подача на ближнюю штангу, здесь только игроки "Нькасла".

5' Рюдигер с мячом, передача по флангу, заработали угловой удар "аристократы".

4' Перехватили мяч игроки "Ньюкасла", подобрали они игровой снаряд, потерянный соперником. Ласcеллс сыграл на правый край. Слишком сильно.

3' Быстрая атака "Челси", передача на Канте, тот подачу в центр исполнил, игровой снаряд отскочил к Кристенсену, который пробил по воротам! Выше цели.

2' С мячом на правом фланге Чалоба, пошёл в обыгрыш, чуть мяч не потерял, пришлось играть в оборону.