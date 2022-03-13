Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
31
Сарр
Маланг
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
20
Вуд
Крис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|8 (1)
|0.29
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.21
|Джеймс Рис II
|5
|0.18
|Хаверц Кай
|5
|0.18
|Лукаку Ромелу
|5
|0.18
|Зиеш Хаким
|4
|0.14
|Пулишич Кристиан
|4
|0.14
|Чалоба Трево
|3
|0.11
|Чилуэлл Бен
|3
|0.11
|Силва Тьяго
|3
|0.11
|Ковачич Матео
|2
|0.07
|Канте Н'Голо
|2
|0.07
|Рюдигер Антонио
|2
|0.07
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.04
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.21
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.18
|Фрейзер Райан
|2
|0.07
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|2
|0.07
|Уиллок Джо
|2
|0.07
|Манкильо Хави
|1
|0.04
|Шёр Фабиан
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Вуд Крис
|1
|0.04
|Хендрик Джефф
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Хэйден Айзак
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|6
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
12
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
23%
5
42%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
5
23%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
3
27%
5
23%
76-90
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 11
14 Не забивали 15
4
13%
6
30%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
4
13%
6
30%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
6
20%
2
10%
76-90
Пропущено
8
25
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
2
25%
6
24%
61-75
1
13%
7
28%
76-90
Забито
56
32
26 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 13
21 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
7
13%
7
22%
1-15
9
16%
1
3%
16-30
10
18%
11
34%
31-45
12
21%
5
16%
46-60
6
11%
6
19%
61-75
12
21%
2
6%
76-90
Пропущено
19
47
6 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 23
1
5%
3
6%
1-15
2
11%
9
19%
16-30
3
16%
7
15%
31-45
4
21%
6
13%
46-60
5
26%
10
21%
61-75
4
21%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0
Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|56 - 19
|57
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|5.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|46 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|28 - 23
|44
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|28
|11
|4
|13
|40 - 37
|37
|10.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 47
|32
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|30 - 64
|26
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|18.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|29
|6
|4
|19
|28 - 54
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|4
|5
|20
|17 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 10
|24
|8.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 28
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|14 - 11
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|10.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|14.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 31
|8
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Челси
87.1% (115)
Ничья
7.6% (10)
Ньюкасл
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
2:0 Челси
33.3% (44)
2:1 Челси
18.2% (24)
1:0 Челси
11.4% (15)
3:1 Челси
6.8% (9)
3:0 Челси
6.8% (9)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:2 Ньюкасл
1.5% (2)
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