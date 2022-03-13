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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Ньюкасл
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 130
Челси 86.9% (113)
X 7.7% (10)
Ньюкасл 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
1.46
5.80
8.81
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
31
Сарр
Маланг
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
23
Мёрфи
Джейкоб
20
Вуд
Крис
Челси
4-3-3
Ньюкасл
5-4-1

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

27 матчей

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 8 (1) 0.29
Жоржиньо II 6 (6) 0.21
Джеймс Рис II 5 0.18
Хаверц Кай 5 0.18
Лукаку Ромелу 5 0.18
Зиеш Хаким 4 0.14
Пулишич Кристиан 4 0.14
Чалоба Трево 3 0.11
Чилуэлл Бен 3 0.11
Силва Тьяго 3 0.11
Ковачич Матео 2 0.07
Канте Н'Голо 2 0.07
Рюдигер Антонио 2 0.07
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.21
Сен-Максимен Аллан 5 0.18
Фрейзер Райан 2 0.07
Шелви Джонджо 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Триппьер Киран 2 0.07
Уиллок Джо 2 0.07
Манкильо Хави 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Вуд Крис 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Гимараэс Бруно 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хаверц Кай 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 6 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Фрейзер Райан 3 0
Крафт Эмиль 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Мёрфи Джейкоб 3 0
Дамметт Пол 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
12
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
23%
5
42%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
5
23%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Забито

30
20
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 11
14 Не забивали 15
4
13%
6
30%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
4
13%
6
30%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
6
20%
2
10%
76-90

Пропущено

8
25
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
2
25%
6
24%
61-75
1
13%
7
28%
76-90

Забито

56
32
26 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 13
21 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
7
13%
7
22%
1-15
9
16%
1
3%
16-30
10
18%
11
34%
31-45
12
21%
5
16%
46-60
6
11%
6
19%
61-75
12
21%
2
6%
76-90

Пропущено

19
47
6 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 23
1
5%
3
6%
1-15
2
11%
9
19%
16-30
3
16%
7
15%
31-45
4
21%
6
13%
46-60
5
26%
10
21%
61-75
4
21%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0
Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси 0:0 Заявка 28 16 9 3 56 - 19 57
4. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
5. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 13 7 9 46 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 14 3 10 42 - 35 45
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 13 5 11 28 - 23 44
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 28 11 4 13 40 - 37 37
10. Саутгемптон 0:1 Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 47 32
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс 1:0 Заявка 29 6 8 15 30 - 64 26
17. Эвертон 0:0 Заявка 26 6 5 15 28 - 46 23
18. Уотфорд 1:0 Заявка 29 6 4 19 28 - 54 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич 0:1 Заявка 29 4 5 20 17 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
6. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
7. Челси 0:0 Заявка 13 6 6 1 27 - 10 24
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 15 5 7 3 19 - 13 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 18 17
16. Лидс 1:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 28 16
17. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд 1:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 15 7 3 5 14 - 11 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 17 19
10. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд 1:0 Заявка 15 4 3 8 14 - 20 15
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
14. Саутгемптон 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
17. Лидс 1:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 2 10 7 - 31 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 21'
     Гимараэс с мячом, выполнил не гляди прострел, но замкнуть его оказалось некому. 
  • 20'
    20 минут сыграли команды,  Менди разыграл от ворот, передача на Чалобу, который потерял игровой снаряд, чуть не привезя атаку на свои ворота. 
  • 18'
    Мёрфи с мячом, хорошо ушёл с помощью дриблинга от соперника, но с ударом затянул. 
  • 16'
    70 на 30 по владению мячом. "Нюкасл" с мячом, который введён из-за боковой. 
  • 15'
    Штрафной удар для "Ньюкасла". Канте грубовато встретил Лонгстаффа, подача от Шера, но пробить некому. 
  • 14'
    Рюдигер пошёл в грубый отбор, досталось по ногам  Мёрфи. Много мелких нарушений, много фолов у нас. 
  • 13'
    Ласселс грубо встретил Вернера. Снова рефери не стал давать карточку. А может уже пора?
  • 11'
    Много грубости у нас. Хаверц получил по ногам, следом сам же встретил Ласcеллса. Ну и зачем? 
  • 10'
    С мячом Дубравка, играет с ближним защитинком, получает передачу назад. Попытка выхода на чужую половину поля у "Ньюкасла". 
  • 9'
    Шер грубо встретил Хаверца. Судья сразу же дал свисток. Пока без карточки. 
  • 8'
    Пока достаточно спокойно у нас всё проходит, "Челси" контролирует обстановку, но без ударов по воротам. 
  • 7'
     Дубравка с мячом, сыграл на ближнего защитника, получил обратную передачу. И дальше на левый край пошёл перевод. 
  • Угловой
    6'
    Подача на ближнюю штангу, удар  Рюдигера, мяч попал в защитинка соперника. Ещё один корнер. 
  • Угловой
    6'
    И ещё одна подача на ближнюю штангу, здесь только игроки "Нькасла". 
  • 5'
     Рюдигер с мячом, передача по флангу, заработали угловой удар "аристократы". 
  • 4'
    Перехватили мяч игроки "Ньюкасла", подобрали они игровой снаряд, потерянный соперником.  Ласcеллс сыграл на правый край. Слишком сильно. 
  • 3'
    Быстрая атака "Челси", передача на Канте, тот подачу в центр исполнил, игровой снаряд отскочил к Кристенсену, который пробил по воротам! Выше цели. 
  • 2'
    С мячом на правом фланге Чалоба, пошёл в обыгрыш, чуть мяч не потерял, пришлось играть в оборону. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первй тайм начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 0:0 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Челси 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Челси
87.1% (115)
Ничья
7.6% (10)
Ньюкасл
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
2:0 Челси
33.3% (44)
2:1 Челси
18.2% (24)
1:0 Челси
11.4% (15)
3:1 Челси
6.8% (9)
3:0 Челси
6.8% (9)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:2 Ньюкасл
1.5% (2)
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