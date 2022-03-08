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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

27 матчей

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.27
Жоржиньо II 6 (6) 0.23
Джеймс Рис II 5 0.19
Лукаку Ромелу 5 0.19
Зиеш Хаким 4 0.15
Пулишич Кристиан 4 0.15
Хаверц Кай 4 0.15
Чилуэлл Бен 3 0.12
Силва Тьяго 3 0.12
Ковачич Матео 2 0.08
Канте Н'Голо 2 0.08
Чалоба Трево 2 0.08
Рюдигер Антонио 2 0.08
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.23
Сен-Максимен Аллан 5 0.19
Фрейзер Райан 2 0.08
Жоэлинтон 2 0.08
Шелви Джонджо 2 0.08
Триппьер Киран 2 0.08
Уиллок Джо 2 0.08
Манкильо Хави 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 3 0
Силва Тьяго 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хаверц Кай 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 6 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Фрейзер Райан 3 0
Крафт Эмиль 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
12%
1
10%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
6
23%
4
40%
31-45
6
23%
1
10%
46-60
2
8%
3
30%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Пропущено

11
21
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
3
27%
5
24%
76-90

Забито

27
20
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 11
14 Не забивали 14
2
7%
6
30%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
6
30%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Пропущено

7
25
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
43%
3
12%
31-45
2
29%
2
8%
46-60
1
14%
6
24%
61-75
1
14%
7
28%
76-90

Забито

53
30
24 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
5
9%
7
23%
1-15
9
17%
1
3%
16-30
10
19%
10
33%
31-45
12
23%
4
13%
46-60
6
11%
6
20%
61-75
11
21%
2
7%
76-90

Пропущено

18
46
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 22
1
6%
3
7%
1-15
2
11%
8
17%
16-30
3
17%
7
15%
31-45
4
22%
6
13%
46-60
4
22%
10
22%
61-75
4
22%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
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  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Челси 93.5% (29)
    X 6.5% (2)
    Ньюкасл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    1.35
    5.90
    9.00
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    Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    93.5% (29)
    Ничья
    6.5% (2)
    Ньюкасл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.81% (8)
    Меньше
    74.19% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    25.81% (8)
    Нет
    74.19% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    67.7% (21)
    3:1 Челси
    16.1% (5)
    3:0 Челси
    6.5% (2)
    1:1 Ничья
    6.5% (2)
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