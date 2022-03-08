Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.27
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.23
|Джеймс Рис II
|5
|0.19
|Лукаку Ромелу
|5
|0.19
|Зиеш Хаким
|4
|0.15
|Пулишич Кристиан
|4
|0.15
|Хаверц Кай
|4
|0.15
|Чилуэлл Бен
|3
|0.12
|Силва Тьяго
|3
|0.12
|Ковачич Матео
|2
|0.08
|Канте Н'Голо
|2
|0.08
|Чалоба Трево
|2
|0.08
|Рюдигер Антонио
|2
|0.08
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.04
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.23
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.19
|Фрейзер Райан
|2
|0.08
|Жоэлинтон
|2
|0.08
|Шелви Джонджо
|2
|0.08
|Триппьер Киран
|2
|0.08
|Уиллок Джо
|2
|0.08
|Манкильо Хави
|1
|0.04
|Шёр Фабиан
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Хендрик Джефф
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Хэйден Айзак
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|6
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
12%
1
10%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
6
23%
4
40%
31-45
6
23%
1
10%
46-60
2
8%
3
30%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Пропущено
11
21
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
3
27%
5
24%
76-90
Забито
27
20
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 11
14 Не забивали 14
2
7%
6
30%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
6
30%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Пропущено
7
25
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
43%
3
12%
31-45
2
29%
2
8%
46-60
1
14%
6
24%
61-75
1
14%
7
28%
76-90
Забито
53
30
24 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
5
9%
7
23%
1-15
9
17%
1
3%
16-30
10
19%
10
33%
31-45
12
23%
4
13%
46-60
6
11%
6
20%
61-75
11
21%
2
7%
76-90
Пропущено
18
46
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 22
1
6%
3
7%
1-15
2
11%
8
17%
16-30
3
17%
7
15%
31-45
4
22%
6
13%
46-60
4
22%
10
22%
61-75
4
22%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|27 - 50
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
Исход игры
Челси
93.5% (29)
Ничья
6.5% (2)
Ньюкасл
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25.81% (8)
Меньше
74.19% (23)
Обе команды забьют
Да
25.81% (8)
Нет
74.19% (23)
Популярный счёт
2:0 Челси
67.7% (21)
3:1 Челси
16.1% (5)
3:0 Челси
6.5% (2)
1:1 Ничья
6.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!