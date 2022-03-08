Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Арсенал
Лестер
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|9
|0.36
|Сака Букайо
|8
|0.32
|Эдегор Мартин
|5
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.2
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.16
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.12
|Тирни Киран
|1
|0.04
|Парти Томас
|1
|0.04
|Пепе Николя
|1
|0.04
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Нкетиа Эдди
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.4
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.28
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.24
|Дака Пэтсон
|4
|0.16
|Лукман Адемола
|4
|0.16
|Барнс Харви
|3
|0.12
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.08
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|5
|1
|Габриэль дос Сантос
|5
|1
|Парти Томас
|4
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
10%
3
17%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
3
17%
76-90
Пропущено
11
25
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
18%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
2
18%
4
16%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
5
45%
4
16%
76-90
Забито
19
23
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
4
21%
1
4%
1-15
6
32%
2
9%
16-30
3
16%
7
30%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
16%
7
30%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
16%
3
18%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
40
41
22 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
15%
4
10%
1-15
10
25%
4
10%
16-30
6
15%
10
24%
31-45
7
18%
7
17%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
7
18%
10
24%
76-90
Пропущено
30
42
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 20
5
17%
7
17%
1-15
1
3%
9
21%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
10
33%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1
Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|56 - 19
|56
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|28 - 23
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|40 - 37
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 47
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|29 - 64
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|5
|4
|19
|27 - 54
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|17 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|19 - 12
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 28
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|16 - 17
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|15.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Лестер
Исход игры
Арсенал
90.3% (28)
Ничья
6.5% (2)
Лестер
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
90% (27)
Меньше
10% (3)
Обе команды забьют
Да
93.33% (28)
Нет
6.67% (2)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
71% (22)
1:1 Ничья
6.5% (2)
3:2 Арсенал
6.5% (2)
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