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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Арсенал
Лестер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 9 0.36
Сака Букайо 8 0.32
Эдегор Мартин 5 0.2
Мартинелли Габриэл 5 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.16
Ляказетт Александр 3 (1) 0.12
Габриэль дос Сантос 3 0.12
Тирни Киран 1 0.04
Парти Томас 1 0.04
Пепе Николя 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.4
Мэддисон Джеймс 7 0.28
Тилеманс Юри 6 (2) 0.24
Дака Пэтсон 4 0.16
Лукман Адемола 4 0.16
Барнс Харви 3 0.12
Ихеаначо Келечи 2 0.08
Рикарду Перейра II 1 0.04
Эванс Джонни 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Сёюнджю Чаглар 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Сака Букайо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
10%
3
17%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
3
17%
76-90

Пропущено

11
25
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
18%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
2
18%
4
16%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
5
45%
4
16%
76-90

Забито

19
23
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
4
21%
1
4%
1-15
6
32%
2
9%
16-30
3
16%
7
30%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
16%
7
30%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
16%
3
18%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
41
22 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
15%
4
10%
1-15
10
25%
4
10%
16-30
6
15%
10
24%
31-45
7
18%
7
17%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
7
18%
10
24%
76-90

Пропущено

30
42
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 20
5
17%
7
17%
1-15
1
3%
9
21%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
10
33%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1
Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 27 16 8 3 56 - 19 56
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 28 13 4 11 28 - 23 43
9. Астон Вилла Заявка 27 11 3 13 40 - 37 36
10. Саутгемптон Заявка 28 8 11 9 35 - 43 35
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 27 7 10 10 32 - 47 31
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 28 5 8 15 29 - 64 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 28 5 4 19 27 - 54 19
20. Норвич Заявка 28 4 5 19 17 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 14 5 7 2 19 - 12 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 14 3 4 7 15 - 28 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 14 6 0 8 16 - 17 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Ньюкасл Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
13. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
14. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
15. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
16. Уотфорд Заявка 14 3 3 8 13 - 20 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Арсенал 90.3% (28)
    X 6.5% (2)
    Лестер 3.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лестер
    1.56
    4.70
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Лестер

    Исход игры
    Арсенал
    90.3% (28)
    Ничья
    6.5% (2)
    Лестер
    3.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    90% (27)
    Меньше
    10% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    93.33% (28)
    Нет
    6.67% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    71% (22)
    1:1 Ничья
    6.5% (2)
    3:2 Арсенал
    6.5% (2)
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