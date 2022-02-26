3:2
Конец матча
1:0
5' ГолMiguel Merentiel
15' Желтая карточкаWalter Bou
1:1
37' ГолCristian Alberto Tarragona
42' Желтая карточкаGuillermo Fratta
2:1
44' ГолCarlos Rodolfo Rotondi
49' Желтая карточкаКарбонеро Йохан
58' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
3:1
70' ГолNicolas Tripicchio
86' Желтая карточкаАлеман Брайн
87' Желтая карточкаСото Алексис
3:2
90' Гол в свои воротаAdonis Frias
Ход матча
5'
1:0
15'
37'
42'
44'
49'
70'
86'
87'
90'
3:2
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
10
Walter
Bou
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Erik RamirezЗащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Химнасия Ла-Плата
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0