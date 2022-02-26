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  3. Аргентина: Лига професиональ
Дефенса и Хустисия
3:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
5' Гол
Miguel Merentiel
15' Желтая карточка
Walter Bou
1:1
37' Гол
Cristian Alberto Tarragona
42' Желтая карточка
Guillermo Fratta
2:1
44' Гол
Carlos Rodolfo Rotondi
49' Желтая карточка
Карбонеро Йохан
58' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
3:1
70' Гол
Nicolas Tripicchio
86' Желтая карточка
Алеман Брайн
87' Желтая карточка
Сото Алексис
3:2
90' Гол в свои ворота
Adonis Frias
90'+6
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
18
Коласо
Николас
30
Agustin
Cardozo
5
Чеккини
Эмануэль
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:2
ЛП
1:1
С
0:1
К
1:1
КДЛС
0:2
КДЛС
1:0
С
0:1
С
4:4
ТМК
1:1
П
1:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:3
ПБ
1:0
ПБ
1:3
НБ
1:0

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0
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