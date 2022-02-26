  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Атлетико Платенсе
0:1
Конец матча
Банфилд
0'
37' Желтая карточка
Alexis Maldonado
0:1
44' Гол
Giuliano Galoppo
54' Желтая карточка
Kevin Andrade
59' Желтая карточка
Emanuel Coronel
69' Желтая карточка
Урси Агустин
90' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
90' Вторая желтая карточка
Emanuel Coronel
90'+6
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
26
Ignacio
Schor
35
Бертоло
Николас
18
Horacio
Tijanovich
9
Бергессио
Гонсало
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Банфилд
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Банфилд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
2:4
ЛП
0:1

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4
Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:1 Банфилд онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 