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  3. Аргентина: Лига професиональ
Росарио Сентраль
1:2
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
58' Гол
Martin Ojeda
63' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
1:1
65' Гол
Facundo Almada
1:2
76' Гол
Salomon Rodriguez
90' Желтая карточка
Рубен Марко
90'+10
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
5
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
12
Juan
Espinola
15
Juan
Pintado
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
25
Nestor
Breitenbruch
28
Elias
Sebastian
Lopez
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
10
Valentin
Burgoa
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Годой Крус

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:2
КДМЗ3
0:1
КДМЗ3
2:1
С
5:2
С
0:0
С
1:2
К
2:3
П
0:1
П
1:0
П
1:3
П
0:1
П
3:0
П
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:0

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4
Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4
Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус онлайн


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