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  3. Аргентина: Лига професиональ
Колон
1:1
Перерыв
Барракас Централь
0'
0:1
19' Гол
Nicolas Ferreyra
1:1
39' Гол
Cristian Bernardi
45' Желтая карточка
Carlos Martin Arce

Ход матча

19'
0:1
Nicolas Ferreyra
(Carlos Valenzuela)
39'
Cristian Bernardi
(Rodrigo Aliendro)
1:1
45'
 
Carlos Martin Arce
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Барракас Централь
1.68
4.75
9.00
Все Коэффициенты
1
Леонардо
Буриан
25
Jonathan
Sandoval
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
29
Rodrigo
Aliendro
9
Lucas
Beltrain
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
35
Facundo
Farias
1
Maximiliano
Gagliardo
5
Dylan
Glaby
22
Nicolas
Ferreyra
2
Tomas
Lecanda
26
Maximiliano
Rodriguez1
3
Gonzalo
Paz
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
7
Carlos
Valenzuela
9
Facundo
Castro
I
Колон
4-3-3
Барракас Централь
5-4-1

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0
Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0
Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0 Депортиво Морон - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Атлетико Гуэмес 1:0
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Carlos Martin Arce получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кристиан Бернарди бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Николас Феррейра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Барракас Централь
1.68
4.75
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 1:1 Барракас Централь онлайн


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Колон
Барракас Централь

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