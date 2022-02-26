2:1
Конец матча
0:1
19' ГолNicolas Ferreyra
1:1
39' ГолCristian Bernardi
45' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
53' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
2:1
61' ГолLucas Beltrain
Ход матча
19'
39'
53'
61'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
-
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-
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21 Eric Meza
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-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Junior AriasНападающий
- Нападающий
-
17 Моуче ПаблоНападающий
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24 Axel Bordon
-
-
-
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Главный тренер: Rodolfo de Paoli
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0
Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0
Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0 Депортиво Морон - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Атлетико Гуэмес 1:0