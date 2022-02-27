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  3. Аргентина: Лига професиональ
Альдосиви
0:0
Второй тайм: 73'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
34' Желтая карточка
Fernando Roman Villalba
40' Желтая карточка
Valentin Mancini
64' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
73'

Ход матча

34'
Fernando Roman Villalba
 
40'
Valentin Mancini
 
59'
Martin Santiago Silva I
Мартинес Томас
 
59'
Matias Morello
Мели Сесар
 
63'
 
Pablo Arganaraz
Капроф Хуан
64'
Emanuel Iniguez
 
67'
Jonathan Zacaria
Valentin Mancini
 
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
4.30
3.42
3.30
Все Коэффициенты
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
17
Мели
Сесар
33
Leandro
Maciel
10
Matias
Pisano
5
Мартинес
Томас
45
Valentin
Mancini
7
Каутеруссио
Мартин
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
22
Francisco
Grahl
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
Альдосиви
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:2
С
0:2
К
2:1

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3
Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Valentin Mancini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Фернандо Роман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
4.30
3.42
3.30
Все Коэффициенты
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Альдосиви
Сентраль Кордоба Росарио

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