  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Аргентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
1:0
29' Гол
David Zalazar
34' Желтая карточка
Cesar Florentin
34' Желтая карточка
Сапата Кристиан
44' Желтая карточка
Gabriel Carabajal
59' Желтая карточка
Барейро Адам
1:1
65' Гол
Адриан Рикардо
90' Желтая карточка
Federico Gattoni
90'+6
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
15
Matias
Galarza
5
Вера
Фаусто
25
David
Zalazar
8
Gabriel
Carabajal
10
Cesar
Florentin
9
Авалос
Габриэль
12
Sebastian
Alberto
Torrico
32
Francisco
Flores
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
5
Yeison
Gordillo
42
Agustin
Martegani
21
Malcom
Braida
10
Адриан
Рикардо
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
КДМЗ5
2:0
КДМЗ5
0:0
С
3:0
КДЛС
1:1
КДЛС
1:0
С
2:3
ТМК
2:1
С
1:0
П
2:3
П
0:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
0:1
КС
0:2
КС
0:0
ПА
2:1

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0
Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Габриэль Карабахаль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Сапата Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Сесар Флорентин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - David Zalazar бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 1:1 Сан-Лоренсо онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 