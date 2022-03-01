1:2
Конец матча
20' Желтая карточкаJulian Fernandez II
22' Желтая карточкаДжиротти Федерико
24' Желтая карточкаEmerson Batalla
55' Желтая карточкаРафа II
55' Желтая карточкаПерес Пабло
0:1
57' ГолNicolas Castro
60' Желтая карточкаЭррера Гидо
0:2
62' ПенальтиЛема Кристиан
81' Желтая карточкаArmando Mendez
1:2
90' ГолДжиротти Федерико
Ход матча
24'
55'
55'
57'
60'
62'
0:2
81'
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
13 Juan Sforza
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
55 Tomas Jacob
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2