  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Тальерес Кордоба
1:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
20' Желтая карточка
Julian Fernandez II
22' Желтая карточка
Джиротти Федерико
24' Желтая карточка
Emerson Batalla
55' Желтая карточка
Рафа II
55' Желтая карточка
Перес Пабло
0:1
57' Гол
Nicolas Castro
60' Желтая карточка
Эррера Гидо
0:2
62' Пенальти
Лема Кристиан
81' Желтая карточка
Armando Mendez
1:2
90' Гол
Джиротти Федерико
90'+6
22
Эррера
Гидо
4
Каталан
Матиас
28
Francisco
Alvarez1
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Rodrigo
Villagra
35
Fernando
Juarez
III
38
Matias
Godoy
10
Hector
Fertoli
11
Emerson
Batalla
19
Джиротти
Федерико
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
7
Juan
Fernando
Garro
10
Nicolas
Castro
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
3:2
ЛП
2:2
КДМЗ4
1:1
КДМЗ4
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
ТМК
1:0
ТМК
0:1
П
1:1
КА
1:3
КА
1:0

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Emerson Batalla получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Джиротти Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Хулиан Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 