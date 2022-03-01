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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ланус
0:0
Конец матча
Тигре
0'
42' Желтая карточка
Tomas Belmonte
47' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
74' Желтая карточка
Sebastian Prieto
82' Желтая карточка
Nicolas Demartini
90'+6
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
30
Kevin
Lomonaco
22
Весприни
Матиас
21
Паскини
Николас
34
Facundo
Perez
5
Tomas
Belmonte
27
Angel
Gonzalez
II
8
Валери
Диего
20
Victor
Malcorra
42
Лопес
Хосе
Мануэль
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
16
Кастро
Алексис
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
9
Ijiel
Protti
32
Mateo
Retegui
11
Колидио
Факундо
Ланус
4-2-3-1
Тигре
4-3-3

История личных встреч

Ланус
Тигре

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
3:0
П
0:0
П
2:3
П
0:0
П
4:1
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
4:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
1:4
ПА
2:1

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1
Тигре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0
Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4 Тигре - Темперлей 1:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Тигре 0:0 Тигре - Химназия Мендоса 2:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Томас Бельмонте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ланус 0:0 Тигре онлайн


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