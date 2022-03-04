  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Второй тайм: 79'
Росарио Сентраль
0'
30' Желтая карточка
Lautaro Blanco
44' Желтая карточка
Renzo Lopez
0:1
67' Гол
Facundo Almada
73' Желтая карточка
Рамос Гонсало
79'

Ход матча

30'
 
Lautaro Blanco
44'
Renzo Lopez
 
64'
 
Facundo Buonanotte
Монтойя Вальтер
67'
0:1
Facundo Almada
70'
Abel Bustos
Монтес Родриго
 
71'
Рамос Гонсало
Francisco Grahl
 
71'
Pablo Arganaraz
Рибас Себастьян
 
73'
Рамос Гонсало
 
75'
 
Якоб Клаудио
Luca Martinez Dupuy
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Росарио Сентраль
2.19
3.80
3.38
Все Коэффициенты
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
22
Francisco
Grahl
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
15
Лаба
Матиас
19
Монтес
Родриго
37
Рибас
Себастьян
31
Renzo
Lopez
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
5
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
29
Luca
Martinez
Dupuy
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Росарио Сентраль
4-3-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Росарио Сентраль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
2:4
ЛП
2:2
С
1:1

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Renzo Lopez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Лаутаро Бланко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Росарио Сентраль
2.19
3.80
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Росарио Сентраль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сентраль Кордоба Росарио
Росарио Сентраль

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 