Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
6' ГолДрыгас Камил
18' Желтая карточкаНашименту Филипе
Ход матча
6'
1:0
18'
55
Ласицки
Игор
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
История личных встреч
Погонь Щецин
Радомьяк Радом
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|7
|0.29
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.21
|Гросицки Камил
|4
|0.17
|Кухарчик Михал
|4
|0.17
|Дрыгас Камил
|4 (3)
|0.17
|Козловски Кацпер
|3
|0.13
|Бичахчян Ваан
|3
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.08
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0.08
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.04
|Журавски Мачей
|1
|0.04
|Пажишек Пётр
|1
|0.04
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
|Ленговски Матеуш
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|11 (7)
|0.46
|Мауридес Жуниор
|5
|0.21
|Леандро
|4
|0.17
|Абрамович Давид
|2
|0.08
|Машаду Луиш
|2
|0.08
|Бранко Рафаэл
|2
|0.08
|Радецки Матеуш
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Богуш Артур
|1
|0.04
|Dominik Sokol
|1
|0.04
|Tiago Matos
|1
|0.04
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Дрыгас Камил
|5
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Ласицки Игор
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Нашименту Филипе
|4
|1
|Машаду Луиш
|5
|0
|Леандро
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|2
|0
|Thabo Cele
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
4
16%
2
15%
31-45
7
28%
1
8%
46-60
4
16%
3
23%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
5
33%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
30%
76-90
Забито
40
31
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
7
18%
3
10%
1-15
4
10%
8
26%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
10
25%
3
10%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
8
20%
7
23%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
0
0%
4
18%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|24
|14
|7
|3
|41 - 20
|49
|2.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Радомьяк Радом
|0:1
|24
|10
|9
|5
|32 - 22
|39
|5.
|Лехия Гданьск
|23
|11
|6
|6
|36 - 27
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|8.
|Краковия
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|23
|7
|3
|13
|25 - 42
|24
|14.
|Варта Познань
|23
|5
|9
|9
|20 - 27
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|22
|4
|7
|11
|24 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Погонь Щецин
|1:0
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|3.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|0:1
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|15.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|1:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4