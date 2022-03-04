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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
1:0
6' Гол
Дрыгас Камил
18' Желтая карточка
Нашименту Филипе
26'

Ход матча

6'
Дрыгас Камил
(Дабровски Дамьян)
1:0
18'
 
Нашименту Филипе
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомьяк Радом
2.04
3.60
5.50
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
55
Ласицки
Игор
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
14
Дрыгас
Камил
17
Форнальчик
Мариуш
9
Пажишек
Пётр
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
99
Рондон
Марио
Погонь Щецин
4-1-4-1
Радомьяк Радом
4-4-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 7 0.29
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.21
Гросицки Камил 4 0.17
Кухарчик Михал 4 0.17
Дрыгас Камил 4 (3) 0.17
Козловски Кацпер 3 0.13
Бичахчян Ваан 3 0.13
Салес Жеан Карлос 2 0.08
Триантафиллопулос Константинос 2 0.08
Бартковски Якуб 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.04
Журавски Мачей 1 0.04
Пажишек Пётр 1 0.04
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Ленговски Матеуш 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 11 (7) 0.46
Мауридес Жуниор 5 0.21
Леандро 4 0.17
Абрамович Давид 2 0.08
Машаду Луиш 2 0.08
Бранко Рафаэл 2 0.08
Радецки Матеуш 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Богуш Артур 1 0.04
Dominik Sokol 1 0.04
Tiago Matos 1 0.04
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 6 0
Дрыгас Камил 5 0
Кухарчик Михал 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Гросицки Камил 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Столярски Павел 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Ласицки Игор 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Нашименту Филипе 4 1
Машаду Луиш 5 0
Леандро 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
4
16%
2
15%
31-45
7
28%
1
8%
46-60
4
16%
3
23%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
5
33%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
5
28%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
30%
76-90

Забито

40
31
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
7
18%
3
10%
1-15
4
10%
8
26%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
10
25%
3
10%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
8
20%
7
23%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
0
0%
4
18%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 24 14 7 3 41 - 20 49
2. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 0:1 24 10 9 5 32 - 22 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
8. Краковия 23 8 7 8 31 - 31 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 23 7 3 13 25 - 42 24
14. Варта Познань 23 5 9 9 20 - 27 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 22 4 7 11 24 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Погонь Щецин 1:0 12 9 2 1 27 - 11 29
3. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
4. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 0:1 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
15. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
16. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
17. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 1:0 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 0:1 12 4 4 4 14 - 12 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомьяк Радом
2.04
3.60
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Радомьяк Радом онлайн

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Радомьяк Радом

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