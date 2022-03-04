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  3. Аргентина: Лига професиональ
Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 41'
Атлетико Платенсе
0' 41'

Ход матча

13'
Santiago Mele
Sebastian Emanuel Moyano
 
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Атлетико Платенсе
2.01
3.28
4.10
Все Коэффициенты
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
22
Emanuel
Britez
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
37
Lucas
Esquivel
29
Daniel
Juarez
11
Sebastian
Jaurena
28
Juan
Portillo
15
Gaston
Gonzalez2
44
Алвес
Хонатан
33
Леонардо
Рамос
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
2
Kevin
Andrade
3
Juan
Infante
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
26
Ignacio
Schor
15
Гонсалес
Франц
11
Мансилья
Брайан
9
Бергессио
Гонсало
Унион Санта-Фе
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
НБ
2:1
НБ
1:2
НБ
1:2
НБ
1:1

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0
Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0
Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Атлетико Платенсе
2.01
3.28
4.10
Все Коэффициенты
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Унион Санта-Фе
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