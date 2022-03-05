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  3. Аргентина: Лига професиональ
Барракас Централь
2:1
Конец матча
Альдосиви
0'
32' Желтая карточка
Mario Lopez
35' Желтая карточка
Tomas Lecanda
0:1
45' Гол
Каутеруссио Мартин
49' Желтая карточка
Gonzalo Paz
57' Желтая карточка
Bruno Christian Sepulveda
1:1
59' Гол
Моуче Пабло
2:1
64' Гол
Neri Ricardo Bandiera
65' Вторая желтая карточка
Tomas Lecanda
90'+5
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Tomas
Lecanda
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
5
Dylan
Glaby
17
Моуче
Пабло
29
Bruno
Christian
Sepulveda
11
Neri
Ricardo
Bandiera
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
33
Leandro
Maciel
17
Мели
Сесар
10
Matias
Pisano
5
Мартинес
Томас
23
Jonathan
Zacaria
7
Каутеруссио
Мартин
Барракас Централь
4-3-3
Альдосиви
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1
Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0 Депортиво Морон - Барракас Централь 2:0
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Каутеруссио Мартин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Томас Леканда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Марио Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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