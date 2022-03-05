2:1
Конец матча
32' Желтая карточкаMario Lopez
35' Желтая карточкаTomas Lecanda
0:1
45' ГолКаутеруссио Мартин
49' Желтая карточкаGonzalo Paz
57' Желтая карточкаBruno Christian Sepulveda
1:1
59' ГолМоуче Пабло
2:1
64' ГолNeri Ricardo Bandiera
65' Вторая желтая карточкаTomas Lecanda
Ход матча
32'
35'
45'
49'
59'
64'
65'
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Junior AriasНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
14 Juan Diaz4
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Martin Palermo
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1
Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0 Депортиво Морон - Барракас Централь 2:0
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0