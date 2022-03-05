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  3. Аргентина: Лига професиональ
Химнасия Ла-Плата
2:2
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
14' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль
27' Желтая карточка
Guillermo Fratta
33' Желтая карточка
David Zalazar
0:1
40' Гол
Gabriel Carabajal
1:1
45' Гол
Алеман Брайн
1:2
50' Гол
Kevin Mac Allister
58' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
2:2
60' Пенальти
Алеман Брайн
61' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
84' Желтая карточка
Francisco Gerometta
89' Желтая карточка
Алеман Брайн
90' Желтая карточка
Franco Moyano
90'+6
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
18
Коласо
Николас
5
Чеккини
Эмануэль
27
Manuel
Insurralde
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
15
Matias
Galarza
5
Вера
Фаусто
25
David
Zalazar
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-4-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Аргентинос Хуниорс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:0
К
2:3
С
1:0
КДЛС
1:2
КДЛС
0:0
С
1:0
С
1:3
П
4:2
КА
0:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:1
ПА
2:4
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2
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