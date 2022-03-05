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  3. Аргентина: Лига професиональ
Сан-Лоренсо
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Nicolas Fernandez I
0:1
37' Гол
Диас Пауло
44' Желтая карточка
Зидан Энцо
45' Желтая карточка
Nicolas Fernandez5
49' Желтая карточка
Диас Пауло
52' Желтая карточка
Francisco Flores
66' Желтая карточка
Пирес Леандро
88' Желтая карточка
Yeison Gordillo
90' Желтая карточка
Парадела Хосе
90'+6
12
Sebastian
Alberto
Torrico
32
Francisco
Flores
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
5
Yeison
Gordillo
42
Agustin
Martegani
21
Malcom
Braida
10
Адриан
Рикардо
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
8
Палавесино
Агустин
19
Ромеро
Брайан
21
Барко
Эсекьель
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-3-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Ривер Плейт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

34 матча

35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
61.8%
20.6%
6 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:2
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
2:1
П
2:1
ТМК
3:2
П
1:0
РС
0:1
РС
1:0
П
1:3
П
0:1
П
1:0
ТМ(
1:3
КС
0:0
П
1:0
КС
0:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
КС
0:1
КС
0:1
ПА
2:1
ПА
5:1
TPDV
2:2
ПА
0:0
ТМС
6:5
КЛ
2:2
КЛ
2:1
ПАК
2:0
TPDV
1:0

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Николас Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Энцо Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Диас Пауло бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Николас Фернандес пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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