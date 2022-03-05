0:1
Конец матча
0:0
33' Не забитый пенальтиNicolas Fernandez I
0:1
37' ГолДиас Пауло
44' Желтая карточкаЗидан Энцо
45' Желтая карточкаNicolas Fernandez5
49' Желтая карточкаДиас Пауло
52' Желтая карточкаFrancisco Flores
66' Желтая карточкаПирес Леандро
88' Желтая карточкаYeison Gordillo
90' Желтая карточкаПарадела Хосе
Ход матча
33'
37'
0:1
44'
49'
52'
66'
88'
90'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
Главный тренер: Pedro Troglio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Elias GomezЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Ривер Плейт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
34 матча
35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.6%
61.8%
20.6%
6 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1