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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
3:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
10' Гол
Швох Матеуш
1:1
22' Гол
Гаска Дамиан
2:1
30' Гол
Вольски Рафал
30' Желтая карточка
Гол Януш
3:1
42' Гол
Секульски Лукаш
63' Желтая карточка
Жезничак Якуб
68' Красная карточка
Секульски Лукаш
72' Желтая карточка
Гаска Дамиан
86' Желтая карточка
Збозень Дамьян
90'+7
1
Каминьски
Кжиштоф
15
Валло
Кристиан
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
77
Томасик
Пётр
92
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
7
Целеменцки
Радослав
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
33
Гостомски
Мацей
35
Gerson
Guimaraes
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
8
Szymon
Drewniak
6
Гол
Януш
29
Дзивнел
Даниэль
13
Вендрыховски
Марцел
77
Гаска
Дамиан
18
Bartosz
Spiaczka
Висла Плоцк
4-3-2-1
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Гурник Ленчна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:2
ЭГБ
2:3
Э
2:3
Э
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
FL
2:1
FL
3:1
FL
0:3
FL
1:1
ВД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 8 0.33
Damian Warchol 6 0.25
Вольски Рафал 4 (1) 0.17
Швох Матеуш 4 (1) 0.17
Расак Дамиан 3 0.13
Колар Марко 2 0.08
Кривоцюк Антон 2 0.08
Михальски Дамян 1 0.04
Валло Кристиан 1 0.04
Целеменцки Радослав 1 0.04
Лагатор Душан 1 0.04
Томасик Пётр 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Фурман Доминик 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.42
Гаска Дамиан 5 0.21
Гол Януш 3 0.13
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.08
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.04
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 10 2
Фурман Доминик 4 2
Томасик Пётр 7 0
Швох Матеуш 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Вольски Рафал 5 0
Кривоцюк Антон 5 0
Лагатор Душан 4 0
Михальски Дамян 4 0
Расак Дамиан 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Целеменцки Радослав 2 0
Збозень Дамьян 1 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 7 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Щесняк Криспин 3 1
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Serhij Krykun 3 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гаска Дамиан 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
21%
2
15%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
5
26%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
2
15%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
2
29%
5
26%
16-30
1
14%
3
16%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Пропущено

26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
7
27%
3
14%
76-90

Забито

36
24
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
6
17%
3
13%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
8
22%
8
33%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
4
11%
6
25%
76-90

Пропущено

33
41
15 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
2
6%
7
17%
1-15
7
21%
8
20%
16-30
6
18%
7
17%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
7
21%
5
12%
61-75
7
21%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Лехия Гданьск 24 11 7 6 37 - 28 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 1:0 24 10 6 8 32 - 30 36
7. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
8. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
9. Краковия 0:1 24 8 7 9 31 - 32 31
10. Пяст 24 8 7 9 31 - 29 31
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 24 7 4 13 25 - 42 25
14. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
15. Гурник Ленчна 24 5 9 10 24 - 41 24
16. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 25 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 1:0 13 6 3 4 18 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 0:1 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
12. Брук-Бет Термалица 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
14. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 1:0 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 0:1 12 3 4 5 12 - 15 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
14. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Вольски Рафал бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Гаска Дамиан бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Швох Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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