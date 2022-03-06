Польша: Экстракласса 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
1:0
10' ГолШвох Матеуш
1:1
22' ГолГаска Дамиан
2:1
30' ГолВольски Рафал
30' Желтая карточкаГол Януш
3:1
42' ГолСекульски Лукаш
63' Желтая карточкаЖезничак Якуб
68' Красная карточкаСекульски Лукаш
72' Желтая карточкаГаска Дамиан
86' Желтая карточкаЗбозень Дамьян
Ход матча
10'
1:0
22'
1:1
30'
2:1
30'
42'
3:1
63'
68'
72'
86'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Висла Плоцк
Гурник Ленчна
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|8
|0.33
|Damian Warchol
|6
|0.25
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.17
|Швох Матеуш
|4 (1)
|0.17
|Расак Дамиан
|3
|0.13
|Колар Марко
|2
|0.08
|Кривоцюк Антон
|2
|0.08
|Михальски Дамян
|1
|0.04
|Валло Кристиан
|1
|0.04
|Целеменцки Радослав
|1
|0.04
|Лагатор Душан
|1
|0.04
|Томасик Пётр
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.42
|Гаска Дамиан
|5
|0.21
|Гол Януш
|3
|0.13
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.08
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.04
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|10
|2
|Фурман Доминик
|4
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Вольски Рафал
|5
|0
|Кривоцюк Антон
|5
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|2
|0
|Збозень Дамьян
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|7
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|3
|0
|Serhij Krykun
|3
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гаска Дамиан
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
21%
2
15%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
5
26%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
2
15%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
2
29%
5
26%
16-30
1
14%
3
16%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
3
18%
4
36%
76-90
Пропущено
26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
7
27%
3
14%
76-90
Забито
36
24
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
6
17%
3
13%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
8
22%
8
33%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
4
11%
6
25%
76-90
Пропущено
33
41
15 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
2
6%
7
17%
1-15
7
21%
8
20%
16-30
6
18%
7
17%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
7
21%
5
12%
61-75
7
21%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1
Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|24
|11
|7
|6
|37 - 28
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Краковия
|0:1
|24
|8
|7
|9
|31 - 32
|31
|10.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|24
|7
|4
|13
|25 - 42
|25
|14.
|Варта Познань
|24
|5
|9
|10
|20 - 28
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|24
|5
|9
|10
|24 - 41
|24
|16.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|23
|5
|7
|11
|25 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|1:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|0:1
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Брук-Бет Термалица
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|13.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|14.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|15.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|16.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|17.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|14.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4