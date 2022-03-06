Польша: Экстракласса 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
1:0
8' ГолДадок Роберт
19' Желтая карточкаЛусюш Сильвестер
2:0
41' ГолНовак Бартош
57' Желтая карточкаДадок Роберт
57' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
60' Желтая карточкаГришкевич Адриан
90' Желтая карточкаРыпэ Корнел
3:0
90' ГолПодольски Лукас
Ход матча
8'
1:0
19'
41'
2:0
57'
60'
90'
90'
3:0
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
88
Родин
Матай
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Гурник Забже
Краковия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.33
|Новак Бартош
|6
|0.25
|Подольски Лукас
|5
|0.21
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.17
|Кравчик Пётр
|4
|0.17
|Дадок Роберт
|2
|0.08
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.33
|Рыпэ Корнел
|3
|0.13
|Какабадзе Отар
|3
|0.13
|Ракочи Михал
|3
|0.13
|Мишор Якуб
|2
|0.08
|Ханка Серджу
|2
|0.08
|Родин Матай
|2
|0.08
|Пищек Филип
|2
|0.08
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|8
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Янжа Эрик
|5
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Манне Аласана
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Родин Матай
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|4
|0
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
6
32%
2
18%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
2
14%
7
39%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
5
28%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Забито
33
29
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
15%
1
3%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
10
30%
3
10%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
3
9%
7
24%
61-75
8
24%
9
31%
76-90
Пропущено
31
36
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
3
10%
5
14%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
6
19%
9
25%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
7
23%
3
8%
61-75
6
19%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3
Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|24
|11
|7
|6
|37 - 28
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|24
|10
|6
|8
|34 - 30
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Краковия
|24
|8
|7
|9
|31 - 34
|31
|10.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|24
|7
|4
|13
|25 - 42
|25
|14.
|Варта Познань
|24
|5
|9
|10
|20 - 28
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|24
|5
|9
|10
|24 - 41
|24
|16.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|23
|5
|7
|11
|25 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Брук-Бет Термалица
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|13.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|14.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|15.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|16.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|17.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|14.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4