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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
3:0
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
1:0
8' Гол
Дадок Роберт
19' Желтая карточка
Лусюш Сильвестер
2:0
41' Гол
Новак Бартош
57' Желтая карточка
Дадок Роберт
57' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
60' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
90' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
3:0
90' Гол
Подольски Лукас
90'+5
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
8
Хебо
Матиас
6
Лусюш
Сильвестер
3
Сиплак
Михал
4
Ханка
Серджу
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Гурник Забже
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Краковия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:0
OE
0:2
OE
3:0
КЛ
0:2
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.33
Новак Бартош 6 0.25
Подольски Лукас 5 0.21
Кубица Кшиштоф 4 0.17
Кравчик Пётр 4 0.17
Дадок Роберт 2 0.08
Янжа Эрик 1 0.04
Яницки Рафал 1 0.04
Холевяк Матеуш 1 0.04
Гришкевич Адриан 1 0.04
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.33
Рыпэ Корнел 3 0.13
Какабадзе Отар 3 0.13
Ракочи Михал 3 0.13
Мишор Якуб 2 0.08
Ханка Серджу 2 0.08
Родин Матай 2 0.08
Пищек Филип 2 0.08
Лосаж Флорьян 1 0.04
Альварес Маркос 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Балай Филип 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 8 0
Яницки Рафал 5 0
Янжа Эрик 5 0
Дадок Роберт 5 0
Манне Аласана 5 0
Подольски Лукас 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Ханка Серджу 4 1
Лосаж Флорьян 5 0
Родин Матай 5 0
Сиплак Михал 4 0
Лусюш Сильвестер 4 0
Рыпэ Корнел 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Хебо Матиас 2 0
Karol Knap 2 0
Роша Луиш 1 0
Ривалдиньо 1 0
Пищек Филип 1 0
Яблонски Давид 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
6
32%
2
18%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
2
14%
7
39%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
5
28%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Забито

33
29
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
15%
1
3%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
10
30%
3
10%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
3
9%
7
24%
61-75
8
24%
9
31%
76-90

Пропущено

31
36
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
3
10%
5
14%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
6
19%
9
25%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
7
23%
3
8%
61-75
6
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3
Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Лехия Гданьск 24 11 7 6 37 - 28 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 24 10 6 8 34 - 30 36
7. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
8. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
9. Краковия 24 8 7 9 31 - 34 31
10. Пяст 24 8 7 9 31 - 29 31
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 24 7 4 13 25 - 42 25
14. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
15. Гурник Ленчна 24 5 9 10 24 - 41 24
16. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 25 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
12. Брук-Бет Термалица 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
14. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
14. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Новак Бартош бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Лусюш Сильвестер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Дадок Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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