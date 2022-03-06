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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ракув
0'
19' Желтая карточка
Кун Патрик
30' Желтая карточка
Арсенич Зоран
0:1
50' Гол
Иви Лопес
68' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
72'
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Ковачевич
Владан
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
Лех
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Лех
Ракув

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 13 (3) 0.54
Амарал Жоау 10 0.42
Каминьски Якуб 8 0.33
Милич Антонио 3 0.13
Саламон Бартош 3 0.13
Квеквескири Ника 2 0.08
Ковнацки Давид 2 0.08
Рамирес Даниэль 1 0.04
Дуглас Барри 1 0.04
Ребошу Педру 1 0.04
Ба-Луа Адриэль 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Скурась Михал 1 0.04
Joel V 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 12 (4) 0.5
Вдовяк Матеуш 7 0.29
Гутковский Владислав 6 0.25
Цебуля Марчин 3 (1) 0.13
Тудор Фран 2 (1) 0.08
Нивулис Анджей 2 0.08
Мусёлик Себастьян 2 0.08
Папаниколау Яннис 1 0.04
Лидерман Бен 1 0.04
Рундич Милан 1 0.04
Стургеон Фабиу 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Арсенич Зоран 1 0.04
Длугош Виктор 1 0.04
Полетанович Марко 1 (1) 0.04
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Сореску Деян 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Тиба Педру 4 0
Квеквескири Ника 2 1
Исхак Микаэль 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Саламон Бартош 2 0
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Рамирес Даниэль 1 0
Амарал Жоау 1 0
Скурась Михал 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрашек Томаш 7 0
Папаниколау Яннис 5 1
Тудор Фран 6 0
Нивулис Анджей 5 0
Стургеон Фабиу 2 1
Кун Патрик 3 0
Арсенич Зоран 3 0
Лидерман Бен 3 0
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Арак Якуб 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
10
36%
3
18%
46-60
2
7%
5
29%
29%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Пропущено

3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
33%
3
20%
76-90

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
5
25%
6
25%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
8
33%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
21%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Забито

48
41
17 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
6
13%
3
7%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
4
8%
4
10%
31-45
15
31%
9
22%
46-60
7
15%
8
20%
61-75
9
19%
11
27%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0
Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1
Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Ракув 1:0 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 0:1 24 14 6 4 48 - 18 48
4. Лехия Гданьск 24 11 7 6 37 - 28 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 24 10 6 8 34 - 30 36
7. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
8. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
9. Краковия 24 8 7 9 31 - 34 31
10. Пяст 24 8 7 9 31 - 29 31
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 24 7 4 13 25 - 42 25
14. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
15. Гурник Ленчна 24 5 9 10 24 - 41 24
16. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 25 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:1 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 1:0 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
12. Брук-Бет Термалица 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
14. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 0:1 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
14. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Арсенич Зоран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Кун Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Ракув
12.00
3.52
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:1 Ракув онлайн

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