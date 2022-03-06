Польша: Экстракласса 2021-2022
19' Желтая карточкаКун Патрик
30' Желтая карточкаАрсенич Зоран
0:1
50' ГолИви Лопес
68' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
Ход матча
19'
30'
50'
0:1
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Лех
Ракув
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|13 (3)
|0.54
|Амарал Жоау
|10
|0.42
|Каминьски Якуб
|8
|0.33
|Милич Антонио
|3
|0.13
|Саламон Бартош
|3
|0.13
|Квеквескири Ника
|2
|0.08
|Ковнацки Давид
|2
|0.08
|Рамирес Даниэль
|1
|0.04
|Дуглас Барри
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|1
|0.04
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Скурась Михал
|1
|0.04
|Joel V
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|12 (4)
|0.5
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.29
|Гутковский Владислав
|6
|0.25
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.13
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.08
|Нивулис Анджей
|2
|0.08
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.08
|Папаниколау Яннис
|1
|0.04
|Лидерман Бен
|1
|0.04
|Рундич Милан
|1
|0.04
|Стургеон Фабиу
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Арсенич Зоран
|1
|0.04
|Длугош Виктор
|1
|0.04
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.04
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Сореску Деян
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Квеквескири Ника
|2
|1
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Саламон Бартош
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрашек Томаш
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Тудор Фран
|6
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Арсенич Зоран
|3
|0
|Лидерман Бен
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
10
36%
3
18%
46-60
2
7%
5
29%
29%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Пропущено
3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
5
25%
6
25%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
8
33%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
21%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Забито
48
41
17 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
6
13%
3
7%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
4
8%
4
10%
31-45
15
31%
9
22%
46-60
7
15%
8
20%
61-75
9
19%
11
27%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0
Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1
Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Ракув
|1:0
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|0:1
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|24
|11
|7
|6
|37 - 28
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|24
|10
|6
|8
|34 - 30
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Краковия
|24
|8
|7
|9
|31 - 34
|31
|10.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|24
|7
|4
|13
|25 - 42
|25
|14.
|Варта Познань
|24
|5
|9
|10
|20 - 28
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|24
|5
|9
|10
|24 - 41
|24
|16.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|23
|5
|7
|11
|25 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:1
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|1:0
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Брук-Бет Термалица
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|13.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|14.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|15.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|16.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|17.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|0:1
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|14.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4