Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
14
Голла
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Легия
Шлёнск
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
35 матчей
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.17
|Пекхарт Томаш
|4 (1)
|0.17
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.13
|Ветеска Матеуш
|3
|0.13
|Эмрели Махир
|2
|0.09
|Холовня Матеуш
|1
|0.04
|Навроцкий Майк
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Вшолек Павел
|1
|0.04
|Харатин Игорь
|1
|0.04
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.38
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.21
|Лыщаш Адриан
|5
|0.21
|Прашелик Матеуш
|4
|0.17
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.13
|Штиглец Дино
|1
|0.04
|Маковски Рафал
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|1
|0.04
|Вердаска Диогу
|1
|0.04
|Цилла Марсель
|1
|0.04
|Шварц Петр
|1
|0.04
|Левкот Шимон
|1
|0.04
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|8
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|1
|Йоханссон Маттиас
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Голла Войцех
|3
|0
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
21
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
9
43%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
9
45%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
23
35
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
4%
4
11%
1-15
4
17%
6
17%
16-30
7
30%
6
17%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
5
22%
14
40%
76-90
Пропущено
34
33
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
9%
2
6%
1-15
4
12%
7
21%
16-30
9
26%
2
6%
31-45
8
24%
11
33%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
8
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1
Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1
Шлёнск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0
Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|24
|11
|7
|6
|37 - 28
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|24
|10
|6
|8
|34 - 30
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Краковия
|24
|8
|7
|9
|31 - 34
|31
|10.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|0:0
|24
|6
|9
|9
|32 - 36
|27
|13.
|Заглембе Любин
|24
|7
|4
|13
|25 - 42
|25
|14.
|Варта Познань
|24
|5
|9
|10
|20 - 28
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|24
|5
|9
|10
|24 - 41
|24
|16.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|17.
|Легия
|0:0
|23
|7
|2
|14
|24 - 33
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|23
|5
|7
|11
|25 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Легия
|0:0
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|13.
|Брук-Бет Термалица
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|Шлёнск
|0:0
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|16.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|17.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Шлёнск
|0:0
|13
|3
|4
|6
|19 - 22
|13
|10.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|14.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|0:0
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4