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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
1:0
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
49' Желтая карточка
Челхака Юрген
61' Желтая карточка
Навроцкий Майк
1:0
69' Гол
Вшолек Павел
90'+4
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
17
Навроцкий
Майк
4
Ветеска
Матеуш
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
22
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
8
Ольсен
Патрик
7
Пих
Роберт
5
Собота
Вальдемар
25
Цилла
Марсель
9
Экспозито
Эрик
Легия
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Шлёнск

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

35 матчей

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:4
EFR
1:1
Э
1:3
К
1:1
К
1:1
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:0
КП
0:1
КП
0:2
Э
1:0
С
1:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
К
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
OE
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.17
Пекхарт Томаш 4 (1) 0.17
Лопеш Рафаэл 3 0.13
Ветеска Матеуш 3 0.13
Эмрели Махир 2 0.09
Вшолек Павел 2 0.09
Холовня Матеуш 1 0.04
Навроцкий Майк 1 0.04
Росолек Мацей 1 0.04
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Харатин Игорь 1 0.04
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.38
Пих Роберт 5 (3) 0.21
Лыщаш Адриан 5 0.21
Прашелик Матеуш 4 0.17
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.13
Штиглец Дино 1 0.04
Маковски Рафал 1 0.04
Гарсия Виктор III 1 0.04
Вердаска Диогу 1 0.04
Цилла Марсель 1 0.04
Шварц Петр 1 0.04
Левкот Шимон 1 0.04
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 8 0
Младенович Филип 5 1
Жозуэ Филипе 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Лопеш Рафаэл 3 1
Йоханссон Маттиас 4 0
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Челхака Юрген 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Голла Войцех 3 0
Вердаска Диогу 3 0
Тамаш Марк 1 1
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Маковски Рафал 2 0
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
4
19%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
5
33%
2
10%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
9
43%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
9
43%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

24
35
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
1
4%
4
11%
1-15
4
17%
6
17%
16-30
7
29%
29%
6
17%
31-45
5
21%
2
6%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
5
21%
14
40%
76-90

Пропущено

34
34
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
3
9%
2
6%
1-15
4
12%
7
21%
16-30
9
26%
2
6%
31-45
8
24%
11
32%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
8
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1
Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1
Шлёнск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0
Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Ракув 24 14 6 4 43 - 23 48
3. Лех 24 14 6 4 48 - 18 48
4. Лехия Гданьск 24 11 7 6 37 - 28 40
5. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
6. Гурник Забже 24 10 6 8 34 - 30 36
7. Висла Плоцк 24 10 3 11 34 - 35 33
8. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
9. Краковия 24 8 7 9 31 - 34 31
10. Пяст 24 8 7 9 31 - 29 31
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 24 6 8 10 32 - 37 26
13. Легия 23 8 1 14 25 - 33 25
14. Заглембе Любин 24 7 4 13 25 - 42 25
15. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
16. Гурник Ленчна 24 5 9 10 24 - 41 24
17. Висла Краков 24 6 5 13 23 - 36 23
18. Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 25 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 9 2 1 28 - 4 29
2. Висла Плоцк 12 9 2 1 20 - 6 29
3. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
4. Лехия Гданьск 12 8 3 1 21 - 9 27
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Гурник Забже 13 6 3 4 20 - 15 21
8. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Легия 12 6 0 6 15 - 15 18
11. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 17 - 17 17
13. Брук-Бет Термалица 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 12 3 4 5 12 - 17 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 13 3 3 7 19 - 23 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 12 2 4 6 11 - 21 10
14. Висла Краков 13 2 3 8 12 - 24 9
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Легия 1:0 Шлёнск онлайн

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